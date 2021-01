Striscia la Notizia, grave lutto: è morto Matteo Troiano

Poche ore è venuto a mancare il noto pavarotto di Striscia la notizia Matteo Troiano. Grave lutto per tutta la redazione di Antonio Ricci

Un lutto davvero inaspettato a Striscia la Notizia. Poche ore fa si è spento il pavarotto Matteo Troiano che spesso improvvisava canzoni non proprio corrette, nel famoso tg satirico. Una perdita importante e molto dolorosa alla quale tutto lo staff si è stretta nel dolore. A dare l’annuncio il conduttore Ezio Greggio con un post su Twitter.

Lutto a Striscia la Notizia: addio al pavarotto

Gli appassionati di Striscia la Notizia sicuramente ricorderanno Matteo Troiano. Il pavarotto, spesso appariva in trasmissione proprio accanto a Ezio ed Enzo Iacchetti, divertendo come sempre il pubblico a casa.

A dare l’annuncio della triste scomparso, il noto conduttore che con dolce messaggio ha ricorda il caro amico. Parole di stima e di affetto, per un collega che improvvisamente lo ha lasciato. Matteo Troiano, non ha partecipato solo a Striscia la Notizia, ma anche ad altri programmi Mediaset, come ad esempio Veline e Paperissima.

È mancato Matteo Troiano il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato “Pavarotto”. Fece tante ospitate a @Striscia e a #Veline . Oltre che un personaggio divertente era un signore ironico, educato, simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo pic.twitter.com/CL7QVDxvQE — Ezio Greggio (@EzioGreggio) January 29, 2021

Chi era Matteo Troiano: inzio carriera a oggi

Oggi Striscia la Notizia piange non solo un collega ma anche una persona di grande cuore. Enzio Greggio con il suo twitt, infatti, ha sottolineato quanto Matteo Troiano fosse una uomo dolce e sensibile, ma anche dotato di forte educazione e simpatia. Un lutto che ha distrutto tutti, anche lo stesso Antonio Ricci. Ma chi era il pavarotto di del tg satirico?

Come riporta Fanpage, Matteo ha iniziato la sua carriera molti anni fa. Stiamo parlando precisamente degli anni 70 e tutto è iniziato proprio presentandosi come cantante stonato. Suonava la fisarmonica in un’orchestra pugliese e ovviamente stonava di proposito.

Negli anni 80, invece, è stato notato dal regista Beppe Vecchia, che ha visto nel suo non talento un vero professionista. Piano Piano è poi arrivato a Striscia la Notizia, e andando in onda su Canale 5, in un programma seguito da milioni di telespettatori era diventato per tutti una vera star.