Vediamo insieme cosa è successo durante la diretta di oggi, del programma Italia si e per quale motivo i Ricchi e poveri hanno detto addio.

Oggi pomeriggio come sappiamo è andato in diretta il programma Italia si, condotto in modo magistrale da Marco Liorni.

Tra i vari ospiti c’era anche il famoso gruppo musicale I Ricchi e Poveri, che ha salutato il pubblico da casa ed ha detto addio alla loro avventura, vediamo meglio insieme a che cosa si riferivano.

Ricchi e Poveri: “l’addio”in diretta durante il programma Italia Si

Come sappiamo, ieri sera è andata in onda la prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, che in tantissimi stavano aspettando dopo Ballando con le stelle, ovvero Il cantante mascherato.

E già nella prima puntata, come succede sempre, c’è stato il primo addio del personaggio che si nascondeva sotto la maschera di Baby Alieno.

Ma in questo caso, non era solamente uno, bensì 4 perché sotto c’erano I Ricchi e poveri, e ieri hanno anche rischiato di sentirsi male, tanto che hanno mandato, durante la diretta una pausa pubblicitaria.

Durante l’intervista che hanno rilasciato a Marco Liorni, la bella Marina Occhiena ha infatti dichiarato le seguenti parole:

“E’ stato terribile perché io facevo le mani, quindi ero seduta in basso e loro stavano sopra. Ci schiacciavamo.”

Hanno comunque dichiarato che la partecipazione al programma è stata divertente ed è stato sicuramente un momento molto particolare.

Sicuramente all’interno di quella maschera c’erano tante problematiche anche legate al piccolo spazio, per 4 persone, e sicuramente al grande caldo.

Ovviamente, se non venivano eliminati dal pubblico, erano molto contenti di continuare questa particolare avventura, magari però, con l’aria condizionata.

E voi avete seguito la prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci Il cantante mascherato? Vi dispiace che il primo addio sia stato quello dei Ricchi e Poveri.