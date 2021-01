Giulia De Lellis contro il GFVip e Signorini: “State davvero esagerando”

Giulia De Lellis ha rilasciato sul suo account Instagram alcuni commenti poco carini sull’invadenza Signorini e Il GFVip

Giulia De Lellis durante la diretta di ieri sera del GFVip ha commentato l’ennesimo incontro tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. L’ex corteggiatrice di uomini e donne, che di recente ha anche ammesso che non parteciperebbe mai più al reality, è stata molto dura sia nei confronti di Alfonso Signorini e la produzione. L’infuencer, ha sottolineato, l’invadenza del conduttore su un flirt totalmente inesistente solo per una questione “televisiva”.

Giulia De Lellis difende i “Prelemi”

L’ex concorrente del GFVip, durante la puntata di ieri si è lasciata andare a dei commenti che in queste ore stanno facendo molto discutere. L‘influencer romana si è molto infastidita sul modo di fare di Alfonso Signorini che per l’ennesima volta si è soffermato su Pretelli e la Gregoraci.

Ormai, tutti hanno capito che tra loro due non c’è mai stato nulla ma il conduttore ha continuato a dire che negli occhi dell’ex velino quando si parla di Elisabetta gli si illuminano gli occhi.

Cosa che non succederebbe con la sua nuova fiamma Giulia Salemi. A tal proposito è intervenuta proprio Giulia De Lellis che oltre a prendere le difesa dei Prelemi ha “criticato” la produzione con dei commenti molto pungenti.

Il duro sfogo contro Signorini e il GFVip

Giulia De Lellis ha trovato poco carino l’intervento di Alfonso Signorini, che ha messo a confronto di nuovo Elisabetta e Pierpaolo. Il comportamento del conduttore sarebbe stato, secondo la sua opinione, poco rispettoso nei confronti della nuova fidanzata di Pretelli, ovvero Giulia Salemi.

Inoltre, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha ammesso anche di non seguire molto il GFVip, ma appena accesa la tv e vedendosi davanti la Gregoraci e il gieffino non ha potuto non commentare. “Giulia è la sua attuale fidanzata ed Elisabetta la sua ex fiamma, mi sembra davvero poco carino tutto ciò”, ha affermato concludendo il suo concetto con una vera e propria frecciata.

La De Lellis non vede il motivo di tutta questa invadenza nonostante capisce benissimo le dinamiche televisive. “Che tristezza, solo questo. Tutto ha un limite, perchè alcune cose diventano fuori luogo e imbarazzanti”.