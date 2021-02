GF Vip, Stefano Bettarini si scaglia contro Signorini: “sei una banderuola”

Dopo la mancata eliminazione di Alda Deusanio al GF Vip, Stefano Bettarini si scaglia contro il presentatore del programma, Alfonso Signorini e non gliele manda a dire. Ecco cosa ha infuriare l’ex calciatore.

Stefano Bettarini è stato uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del GF Vip. La sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia è durata solo 36 ore, poi ha dovuto abbandonare il gioco a seguito della squalifica dovuta ad una bestemmia. Per settimane dopo la sua uscita dal reality, l’ex calciatore aveva sostenuto che la parola incriminata fosse solo un intercalare toscano cercando la clemenza del programma e di Alfonso Signorini. Nonostante i reclami di Bettarini, i produttori del reality sono stati severissimi e hanno deciso, come da regolamento, di squalificarlo e di non permettergli di apparire in studio durante le dirette settimanali. Ieri dopo la clemenza dimostrata per la collega Alda Deusanio, colpevole di aver usato una parola razzista e non espulsa ma mandata ad un televoto flash, Bettarini ha affidato da Instagram un lungo sfogo nel quale si scaglia contro il programma e soprattutto contro Alfonso Signorini.

Secondo l’ex giocatore il padrone di casa avrebbe dovuto essere imparziale e coerente, cosa che non ha fatto scegliendo di avere due pesi e due misure. Secondo Bettarini, Signorini sarebbe una bandiera che sventola a seconda di dove va il vento. Una accusa grave che rincara dicendogli di essere chinato al gioco dei potenti. Come se non bastasse l’ex marito di Simona Ventura racconta di essere stato discriminato in diretta televisiva senza possibilità di replica. Insomma sembra che Bettarini non abbia accettato di buongrado la decisione del GF Vip, di non aver eliminato anche la Deusanio, colpevole come lui di aver detto parole vietata dal regolamento.

Sono in molti a pensare la stessa cosa soprattutto considerando che Fausto Leali è stato squalificato per aver usato la medesima parola utilizzata dalla presentatrice 70enne. Non ci resta che attendere la replica di Alfonso Signorini.