Confronto a Domenica Live tra Paolo Brosio la fidanzata Maria Laura De Vitis e la presunta amante Manuela Ferrara. Ecco cos’è successo nel salotto domenicale di Barbara D’Urso.

Continua la querelle a colpi di episodi trash tra Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis. Dopo le interminabili apparizioni televisive nelle quali difendevano il loro amore, messo in discussione dalla differenza di età e per dai presunti doppi fini della giovane Maria Laura, ieri è stato il turno delle accuse a Paolo Brosio. Il presentatore avrebbe baciato e fatto pesanti apprezzamenti alla showgirl Manuela Ferrara. Barbara D’Urso non poteva perdere l’occasione di un confronto tra i tre e ieri durante il programma Domenica Live ha deciso di rinchiudere i componenti del triangolo dentro il famoso ascensore per chiarire i fatti. Maria Laura e Paolo Brosio hanno fatto fronte comune negando ogni accusa della ragazza e affermando che si sarebbe inventata tutto di sana pianta. Manuela Ferrara però non ci sta e racconta che tra lei e Paolo ci sarebbe stato un romantico bacio quasi uno “sfioramento delle bocche” e che lui le abbia fatto dei pesanti complimenti sul suo aspetto fisico. Paolo nega ogni coinvolgimento cercando di sdrammatizzare la situazione e ricordando che se l’avesse baciata veramente non sarebbe stato uno sfioramento di bocche ma un bacio appassionato.

Maria Laura invece insiste sul fatto che pur essedo la Ferarra una bella ragazza, non è per niente il tipo di Paolo e quindi è impossibile ci sia stato qualcosa tra di loro. Manuela però rincara la dose raccontato che dopo lo sfioramento di bocche il presentatore le avrebbe anche chiesto il numero di telefono sostenendo inoltre che la De Vitis dovrebbe ringraziarla per aver svelato a lei e al mondo che razza di uomo sia Brosio:” Dopo 12 anni di conversione pensavo fossi diverso” ha concluso. Accuse gravi che mettono in discussione i sentimenti e la serietà del conduttore che ha sempre affermato di amare Maria Laura.

UOMINI E DONNE, NICOLA VIVARELLI PENSA ANCORA ALLA GALGANI: “QUANDO TORNO VORREI VEDERLA”

Ora però per la prima volta i dubbi si spostano proprio su Paolo: sarà lui a fingere di provare un sentimento per la ragazza pur di accaparrarsi ospitata nei salotti trash della televisione? Voi cosa ne pensate?