La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha distrutto tutti. Non solo sua sorella, ma possiamo dire davvero tutta la casa. Come già detto nei giorni scorsi, Lucas Mello che a breve avrebbe compiuto 27 anni è venuto a mancare a causa di un drammatico incidente stradale in Brasile. Appresa la notizia, la modella argentina è scoppiata in un pianto infinito e vista l’emergenza sanitaria e l’impossibilità di partire per il suo paese ha preferito restare al GF Vip ed avere almeno vicino qualcuno.

C’è da dire che da oggi in poi Alfonso Signorini, come del resto al stessa produzione del reality, dovranno fare attenzione a non speculare su quanto accaduto a Dayane Mello. Infatti, in molti da casa non hanno apprezzato la diretta di venerdì sera, trovandola al quanto ridicola. Inoltre, un errore simile è stato commesso anche a Capodanno dove il conduttore ha i ricordati i decessi di personaggi famosi avvenuti nel 2020.

La modella argentina, nonostante la notizia appresa nel reality e il grande dolore che si è trovata ad affrontare ha deciso comunque di rimanere nella casa. Il motivo principale è stato dovuto al fatto di non poter comunque raggiungere la famiglia. Di recente, si sono celebrate le esequie del 27enne, e la redazione le ha concesso si assistere alla veglia funebre, per dargli l’ultimo saluto.

La regia del GFVip 5 stacca l’inquadratura: il motivo

E’ stata la stessa Dayane Mello a raccontarlo agli altri ragazzi nella casa del GFVip. La modella ha assistito al funerale di Lucas insieme alla sua amica del cuore Rosalinda Cannavò, attraverso una videochiamata. Terminate le esequie, la concorrente ha raggiunto gli altri coinquilini e la ha spiegato il motivo della sua assenza.

Prima di entrare nel dettaglio, però, la regia ha preferito staccare l’inquadratura per evitare che il pubblico a casa potesse conoscere i dettagli di quanto successo in Brasile. Dayane ha molto apprezzato il gesto della produzione e anche se lontana si è sentita molto vicina alla sua famiglia e anche a suo fratello…