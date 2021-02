Per l’amato chef di Bake Off Italia Damiano Carrara si avvicina il matrimonio: la fortunata è la misteriosa compagna Chiara, apparsa solo recentemente in foto con lui sui social. Ecco tutti i dettagli.

Ormai si sa, lo chef Damiano Carrara è estremamente riservato su tutto ciò che riguarda la propria vita privata e, dopo mesi di mistero nei quali a stento ha mostrato ai fan il volto della fidanzata, è arrivata nelle ultime ore la grande notizia: a breve si celebrerà un matrimonio tra i due innamorati. I cuori delle numerose fan si sono così infranti una volta per tutte.

L’indiscrezione è arrivata da parte di Santo Pirrotta, giornalista di Tgcom24 che, durante “Ogni Mattina” in onda su TV8 ha sganciato la bomba del gossip, rivelando che tra Damiano e Chiara le nozze sarebbero previste entro pochi mesi.

Damiano Carrara, la misteriosa fidanzata

Una relazione vissuta totalmente lontano dalle luci dei riflettori fin dalla sua nascita e che continua ad essere vissuta in questo modo: se non fosse per il gossip lanciato dal giornalista, infatti Damiano avrebbe tenuto all’oscuro i numerosi fan delle imminenti nozze.

Anche con Chiara il famoso chef ha mantenuto il massimo riserbo, la fidanzata infatti non era mai stata mostrata sui social ai fan fino allo scorso Natale, quando per la prima volta Damiano aveva pubblicato su Instagram uno scatto davanti all’albero addobbato in sua compagnia.

I fan però non erano ancora stati soddisfatti: la ragazza in fotografia non si vedeva bene, perché era messa di profilo ed inquadrata da lontano.

Ad accontentarli invece è stato l’ultimo selfie con Chiara (rimasto tutt’ora l’unico mai pubblicato), dove la fidanzata dello chef appare chiaramente in primo piano: bella, bionda e dalle lunghe ciglia. Lo scatto da un lato aveva fatto esultare le fan che finalmente sarebbero riuscite a dare un volto alla misteriosa ragazza, mentre dall’altro aveva spezzato i loro cuori, confermando le voci sul fidanzamento ufficiale del tanto amato chef.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

Damiano e Chiara: matrimonio in arrivo

È stato proprio il giornalista Santo Pirrotta quindi a dichiarare in tv diversi dettagli sul matrimonio previsto tra i due teneri innamorati: secondo le sue rivelazioni la cerimonia si terrà a Lucca alla fine del mese di giugno di questo anno, il 2021. Sono dettagli preziosi, questi, per le numerosissime fan, che sono abituate alla massima riservatezza da parte di Damiano.

Adesso che queste indiscrezioni sono state rivelate però, allo chef di Bake Off Italia non rimane che uscire allo scoperto. Come rivelerà la notizia ai followers? La confermerà? Ai fan non resta che continuare a seguirlo per poterlo scoprire.