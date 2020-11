Lo chef dei dolci Damiano Carrara è innamorato, ma ancora non è stato svelato l’identità della misteriosa donna che appare con lui nell’ultima foto pubblicata sui social.

Il pasticciere di Bake Off Italia Damiano Carrara è innamorato. Nelle ultime ore infatti, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae contro luce in dolce compagnia di una donna di cui ancora però non vuole svelare l’identità. Lo chef 35enne più amato dalle donne, infatti, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, tanto da pubblicare pochissime foto che lo ritraggono senza la divisa da lavoro. Ma questa volta una foto con la sua dolce metà alle fan la concede…per metà.

Damiano innamorato: la foto del ‘coming out‘ a metà

Già una fotografia del genere è un piccolo traguardo per le numerose fan, che sono state da lui abituate a non ricevere troppe indicazioni sulla sua vita privata tramite Instagram.

La foto in dolce compagnia con un tramonto a picco sul mare recita nella didascalia: “Momenti speciali”. La ripresa in controluce però, fa sì che si riescano ad individuare solo le sagome dei soggetti. Attraverso questo piccolo trucchetto, il pasticciere, è riuscito abilmente ad evitare di svelare l’identità dell’amata, tenendo sulle spine la schiera di fan impazienti di sapere di più.

Visualizza questo post su Instagram #TBT momenti speciali 💕 Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara) in data: 5 Nov 2020 alle ore 4:06 PST

I commenti scatenati alla foto

Ovviamente il tag alla foto sarebbe stato troppo ‘pericoloso’ per gli intenti del pasticciere ed è così che si scatenano i commenti sotto la foto. “Ti sei dimenticato di taggarmi“, recita ironico il commento di una follower. E ancora: “Un altro soldato è caduto, ragazze in ritirata”, “Che 2020 di m***a”, o “L’unica foto alla quale non posso mettere like. Il cuore me lo impedisce“. Insomma, una vera e propria strage di cuori!

Il pasticciere preferito dalle donne

Damiano Carrara ha raggiunto il grande successo soprattutto con il ruolo di giudice di Bake Off Italia, in onda su real Time, dopo aver mosso i primi passi nel mondo della tv in America con alcuni programmi di cucina in onda su Food Network. È attualmente impegnato nelle registrazioni del programma con Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Csaba dalla Zorza, “Decreto permettendo”.

Grazie ai suoi dolci impeccabili e l’immancabile fascino da seduttore ha saputo attirare l’attenzione del pubblico femminile sempre più interessato, oltre che ai dolci, ai dettagli sulla sua vita sentimentale. Ma lui delle faccende di cuore ha sempre svelato pochissimo, come diceva in un’intervista a Vero: “Preferisco non parlare del mio privato”.

Leggi anche ->Benedetta Parodi, gli auguri di buon compleanno alla sorella Cristina: “Ti voglio bene”

Leggi anche ->Ballando con le stelle, è scontro tra Carolyn e Costantino: “Ignorante sei tu”