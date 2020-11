Clizia Incorvaia ha postato una foto su Instagram insieme alla sorella Micòl: la foto ha mostrato la forte somiglianza tra loro due

Molto attiva sui social, la bella influencer, ex di Francesco Sarcina delle Vibrazioni, ha spesso attirato l’attenzione su di sé grazie a degli scatti che hanno messo in evidenza le sue qualità fisiche che non passano inosservate. La sua storia con Paolo Ciavarro ha emozionato i fan, che sperano che tra di loro possa durare. Nata nella casa del Grande Fratello Vip della passata edizione, la coppia ha mostrato di essere molto affiatata anche dopo la fine del programma. Non è stata solo un avventura tra di loro, questi mesi hanno dimostrato tutt’altro. Infatti adesso si parla addirittura di matrimonio, con il ‘si’ che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Nessuno, nemmeno i fan più ottimisti, avrebbero scommesso un centesimo sulla loro durata al di fuori del GF Vip. Ed invece a distanza di oltre un anno c’è chi è pronto a scommettere al matrimonio. Bella e solare, Clizia Incorvaia adesso appare serena e tranquilla, avendo messo alle spalle le sue paure e le ansie che la rendevano cupa nel post relazione con Francesco Sarcina. Con Paolo Ciavarro ha trascorso un estate all’insegna della passione e dell’amore in giro per le bellezze dell’Italia. Con una lunga permanenza in Sicilia che ha mostrato la loro intesa. Adesso su Instagram la web influencer sta mostrando il meglio di se ai suoi follower, con la passione che ha travolto la coppia. Tanti i consensi per lei da parte dei suoi fan che non smettono di mostrare il loro gradimento nei suoi confronti a suon di like e di commenti. Nelle ultime ore ha voluto mostrare ai suoi follower la bellezza di sua sorella Micòl. Lo scatto ha evidenziato anche la grande somiglianza tra le due. Con i commenti dei fan di entrambe le ragazze che hanno raggiunto cifre record. E voi, cosa ne pensate? Chi è la più bella tra Clizia e Micòl?