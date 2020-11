Patrizia De Blanck ha alzato le mani? Secondo alcuni video che circolano in rete la contessa ha avuto un atteggiamento violento nei confronti di un altro concorrente del Grande Fratello Vip. Il web chiede la squalifica. Cosa succederà?

Patrizia De Blanck squalificata?

Patrizia De Blanck ha alzato le mani? La contessa torna al centro delle polemiche. Secondo alcuni video infatti, la concorrente avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei confronti di un altro inquilino della casa del Grande Fratello Vip. Episodio che ha confermato lei stessa parlando con Dayane Mello. Tutto è iniziato durante un diverbio nato tra Enock e Rosalinda. Mentre i due stavano litigando, la contessa si sarebbe intromessa nella discussione e per far sentire le sue argomentazioni avrebbe dato due schiaffi e una gomitata a Enock. Un gesto notato subito dai telespettatori che sui social hanno iniziato a commentare: “La contessa ha appena ammesso di aver dato due schiaffi ad Enock per aver difeso Rosalinda durante una loro lite“. Il video compromettente è subito apparso su Twitter e nelle immagini si vede la contessa ammettere questo grave gesto dicendo: “Il fatto è che ho menato Enock. Gli ho dato due schiaffoni, perché mi si era messo davanti così mentre parlavo con Tommaso“.

Zorzi, dopo aver visto e vissuto la scena, l’ha subito stigmatizzato durante una conversazione con Oppini e Maria Teresa Ruta: “Oggi la contessa ha dato due sberle a Enock pesanti, forti. Boom! Ma non per scherzare. Due sberle”. Tommaso da un lato ha evidenziato quanto Patrizia a volte esageri con parole, gesti e atteggiamenti, dall’altro Maria Teresa e Francesco l’hanno in qualche modo ‘giustificata’ con la scusante dell’età.

Patrizia ammette di aver schiaffeggiato Enock#GFVIP pic.twitter.com/tiv7mF0zs2 — Roberto Mallò (@robymallo) November 6, 2020

I telespettatori invece, hanno subito condannato il gesto della contessa e chiesto la squalifica immediata. Nelle scorse ore, infatti, la produzione del Grande Fratello Vip ha sospeso il televoto, annunciando un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Molti pensano che il provvedimento coinvolgerebbe Andrea Zelletta o Paolo Brosio, ma chissà se a questo punto non è a rischio proprio Patrizia De Blanck.

