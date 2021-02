L’allieva 4: cambia tutto, svelata incredibile anticipazione su Alice

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella prossima stagione della fiction L’allievo, direttamente dalla voce dell’attrice.

Stiamo parlando di una fiction molto amata e seguita, ovvero L’allieva, ed in queste ultimissime ore è stata proprio l’attrice di Alice ha rivelare qualcosa di molto particolare.

Vediamo meglio insieme tutti i dettagli di quello che sta succedendo.

L’allievo 4: svelata un’anticipazione incredibile su Alice!

Come sappiamo la fiction è stata davvero molto amata ed apprezzata da moltissime persone, tanto che si è giunto all’appuntamento numero 4.

Per il momento, la conferma della partecipazione di Lino Guanciale come quella della Mastronardi non sono state date, e sembra sempre più lontano che li troveremo nel prossimo episodio.

La scrittrice, Alessia Gazzola, ha rilasciato una recente intervista dove ha dichiarato le seguenti parole:

“Augurerei ad Alice di tornare anche metaforicamente dagli Stati Uniti dove l’ho spedita con l’ultimo libro, per poter raccontare una nuova storia. La creatività non va a comando, ma io spero che torni presto per poter scrivere di nuovo”

Per il momento l’unico libro che ancora non è stato trasformato in una puntata è Il ladro gentiluomo, dove Alice si trasferisce a Domodossola e scopre di essere in dolce attesa.

Ma purtroppo, sembra ci sia un punto fermo, ovvero che nell’Allieva 4 Alice e Claudio avranno un volto diverso, ed al momento c’è una sorta di toto nomi possibili.

Si parla di Aurora Ruffino, Pilar Fogliati e Valentina Bellé, ma è anche possibile che la prossima storia sia incentrata su Giacomo Conforti, ovvero il fratello di Claudio e la direttrice dell’Istituto legale.

In pochi sanno poi un particolare, ovvero Alessia è un medico legale come Alice, che solamente 2 anni fa ha smesso di praticare la professione per dedicarsi alla scrittura a tempo pieno.

Quindi, speriamo di rivedere presto sia su carta che sul piccolo schermo un nuovo appuntamento con L’allievo, che è stata un grandissimo successo per la Rai.

E voi avete seguito le appassionanti ricerche della dottoressa Alice? Sperate in un nuovo episodio in televisione?