Cerchiamo di capire come mai, la bravissima Elena Sofia Ricci, di Che Dio ci aiuti, si è sfogata ed ha parlato di un tragico baratro.

La fiction che è giunta alla sua sesta edizione, ovvero Che Dio ci aiuti, ha tra le protagoniste maggiormente amate proprio lei, ovvero Elena Sofia Ricci.

Vediamo insieme, però che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, lasciando tutti stupiti.

Che Dio ci aiuti: lo sfogo di Elena Sofia Ricci “Un tragico baratro”

Come sappiamo, per lei e per il personaggio che interpreta nella nota fiction, ovvero Suor Angela in Che Dio ci aiuti, è un momento di assoluto successo.

Ma c’è ugualmente, qualcosa che preoccupa in modo importante la bella e brava Elena Sofia Ricci, e centra purtroppo il momento storico che stiamo vivendo, con il Covid.

La bravissima attrice ha rilasciato una recente intervista alle pagine del Giornale del teatro della pergola, dichiarando quanto segue:

“Il nostro settore poteva dirsi già in crisi prima di questa terribile emergenza dettata dalla pandemia. Ma adesso è precipitato in un baratro tragico”

Elena, ha chiesto più volte che il settore dello spettacolo venga aiutato maggiormente, in questo momento in particolare dove tutto è chiuso, e che venga equiparato agli altri settori lavorativi che hanno ricevuto aiuti dallo stato.

Nel mese di marzo, ovvero quando siamo stati colpiti dal lockdown per la prima volta nella storia recente, Elena Sofia Ricci insieme ad altri importanti nomi dello spettacolo ha fondato l’associazione Grido per un Nuovo Rinascimento.

Il progetto è nato proprio per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo, che hanno avuto delle gravi perdite.

Speriamo che presto il progetto di Elena Sofia Ricci, insieme agli altri nomi noti, possa aiutare in modo ancora importante altri lavorati di questo settore fortemente in crisi, in questo momento particolare, dove tutto è ancora chiuso.

E voi cosa ne pensate di quello che ha dichiarato la nota attrice che ha sempre un occhio di riguardo per il mondo del sociale e della collettività?