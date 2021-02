Temptation Island, Alessandra e Emanuele D’avanzo: nata la terza figlia

Gli ex protagonisti di Temptation Island Alessandra De Angelis e Emanuele D’avanzo hanno dato il benvenuto alla loro terza figlia. Ecco l’annuncio fatto dal neo papà tris suoi social.

Alessandra De Angelis e Emanuele D’avanzo sono diventati genitori per la terza volta. Ad annunciarlo è stato lo stesso D’avanzo che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto comunicare a tutti i suoi followers l’arrivo della terza figlia. Si chiama Adria Maria, persa 3.050 kg ed è venuta alla luce alle ore 9 di oggi 8 febbraio. Il papà rassicura tutti raccontando che sia la mamma che la piccola stanno bene e aggiornerà tutti i fan appena avrà altre informazioni sulla piccola. Il web infatti aveva dimostrato molta solidarietà alla neomamma che aveva comunicato di aver contratto il Corona Virus a pochi giorni dal parto. Alessandra aveva dovuto allontanarsi dalla famiglia per trascorrere la quarantena ed essere sicura si non contagiare il compagno e gli altri due figli. Fortunatamente nonostante lo stato interessante la De Angelis è guarita prima del parto e potrà presto tornare a casa con la sua bambina. Alessandra De Angelis e Emanuele D’avanzo sono già genitori di due bambini Beatrice ed Enea ed ora hanno accolto con gioia ed entusiasmo la loro terzogenita. La coppia si è fatta conoscere e amare dal pubblico televisivo grazie all’edizione del 2015 del reality dei sentimenti Temptation Island.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele D’Avanzo (@manusahara10)

Sei anni fa Alessandra e Emanuele avevano deciso di mettere alla prova la loro relazione prima di convolare a nozze per capire se la loro differenza di età di 12 anni potesse essere un problema per lo sviluppo della storia d’amore. Dopo essere usciti dal reality convinti di amarsi veramente hanno deciso di costruire la famiglia che desideravano e possiamo dire che ci sono proprio riusciti. Prima il matrimonio nel 2016 e poi l’arrivo dei due figli li ha resi più felici che mai. Da questa mattina la famiglia si è nuovamente allargata con l’arrivo di una splendida bambina.

Una notizia che sta riempendo di gioia tutti i loro follower che non hanno preso l’occasione per mandargli centinaia di messaggi di auguri sui social. E per molti ora che la piccola Adria è arrivata al mondo è già ora di programmare il quarto figlio! E voi cosa ne pensate?