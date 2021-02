Alessandra Sgolastra, ex di Zenga, volta pagina e si fidanza, ecco di chi si tratta

Alessandra Sgolastra, ex fidanzata di Andrea ha finalmente trovato un nuovo compagno, ma è emerso un dettaglio clamoroso: Zenga è un conoscente della sua nuova fiamma, scopriamo di cosa si tratta

In molti si ricorderanno della storia d’amore tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra per aver partecipato, qualche anno fa, a Temptation Island, i due erano entrati all’interno del programma per risolvere alcuni situazioni di coppia ma alla fine ne sono usciti in modo peggiore, infatti il loro percorso all’interno del viaggio dei sentimenti non è stato semplice perché Alessandra si era infatuata di un tentatore, Andrea Cerioli, dimenticandosi completamente di avere un fidanzato.

Per questo motivo una volta arrivati al falò di confronto i due decisero di lasciarsi e di uscire separati dal reality, inaspettatamente qualche mese dopo la coppia ha annunciato il ritorno di fiamma e per diverso tempo sembravano di nuovo innamorati, ma dopo questo bel periodo, a Marzo del 2020, arriva la notizia ufficiale sulla fine della loro relazione, questa volta in modo definitivo i due non si sono più visti ne sentiti da quando si lasciati.

Ora Andrea Zenga è un nuovo concorrente del Gf Vip e tutti si aspettavano che Alessandra facesse il suo ingresso nella casa per poter avere un confronto con il suo ex fidanzato, ma così non è stato, anzi, Andrea si è definito felicemente single e continua a divertirsi con le ragazze del reality mentre invece Alessandra ha ufficializzato il suo nuovo fidanzamento, ma grazie agli utenti del web sempre molto attenti è emerso un dettaglio clamoroso: la nuova fiamma di Alessandra sarebbe un conoscente di Zenga, scopriamo chi è.

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra: il nuovo fidanzato sarebbe un conoscente di Zenga, ecco chi è

Come dicevamo mentre Zenga continua a divertirsi nella casa del Gf Vip, Alessandra si è trovata un nuovo fidanzato e l’ha ufficializzato con una foto su Instagram in cui vede la nuova coppia in macchina mano nella mano e lei ovviamente l’ha taggato nello scatto, per questo motivo gli utenti sul web sono riusciti a risalire al lui, scoprendo il suo nome cioè Luca Clementi ma anche che il nuovo ragazzo sarebbe una vecchia conoscenza di Andrea, perché tra i suoi follwers c’è proprio il suo nome.

Quindi i due sembrano conoscersi ora non è ancora accertato che siano anche amici, ma sicuramente i fan del reality lo scopriranno presto, per ora non ci sono altre informazioni a riguardo, vedremo se Alfonso Signorini questa sera darà la notizia a Zenga sul nuovo fidanzamento della sua ex, non ci resta che aspettare.