Lei è stata espulsa con effetto immediata dalla casa del GF Vip, stiamo parlando di Alda D’Eusanio, vediamo cosa ha dichiarato subito dopo.

Una giornalista e donna molto conosciuta in tutti gli ambienti televisivi, stiamo parlando di Alda D’Eusanio, che è stata però espulsa dal gioco del Grande Fratello con effetto immediato.

Vediamo insieme quali sono state le sue prime parole, appena uscita dalla casa.

Alda D’Eusanio: “Non capisco…” vediamo cosa ha detto appena espulsa dalla casa

La bravissima giornalista, Alda D’Eusanio è entrata nella casa del Gf Vip, per pochissimo tempo, perché è stata espulsa per alcune frasi, molto forti, nei confronti di Laura Pausini e del compagno Paolo Carta.

Il tutto è nato dopo che la donna, insieme ad altre inquiline hanno ascoltato una canzone della nota cantante.

Alda, era già stata salvata dal televoto, per via di alcune frasi fuori posto in precedenza, ma in questo caso, sono state annullate e la giornalista è stata espulsa dalla casa con effetto immediato.

Gli inquilini, sono stati avvisati su cosa stava succedendo, ed il primo a parlare è stato Tommaso Zorzi, che ha detto a Stefania di andare in confessionale

Di quanto accaduto, gli inquilini non hanno molto parlato della vicenda, ma la rete Mediaset ha successivamente, emanato un comunicato stampa ufficiale, dove venivano indicate le motivazioni di questo provvedimento.

Ma poco dopo la sua uscita, Alda D’Eusanio ha rilasciato alcune dichiarazione ad Adnkronos ed è apparsa molto confusa e spaesata.

Le parole che ha detto sono state le seguenti:

“Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo”

Per il momento ancora non ci sono state comunicazioni in merito, ma come sappiamo, tramite l’ufficio stampa di Laura Pausini, sono state intraprese azioni legali in merito alla vicenda.

Dichiarando, inoltre, che il ricavato della denuncia verrà devoluto interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne.

E voi cosa ne pensate di tutta questa particolare situazione che c’è stata all’interno del Grande Fratello? Hanno fatto bene ad agire in questo modo?