Tommaso Zorzi a rischio squalifica per presunta bestemmia (VIDEO)

Circola in rete un video che dimostrerebbe la bestemmia pronunciata da Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip

Un grande Fratello Vip che non smette di sorprendere, quello di questa edizione. Nella giornata di oggi, sotto tiro è finito Tommaso Zorzi per una presunta bestemmia. Il giovane influencer milanese, durante una partita di pallavolo con Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga e Andrea Zelletta pare si sia lasciato sfuggire una parola infelice che ha fatto subito scatenare il web. il video, infatti, è diventato virale nel giro di pochi istanti e ora tutti stanno cercando di capire come si comporterà la redazione.

Tommaso Zorzi ha bestemmiato?

Tommaso Zorzi, dopo la squalifica immediata di Alda D’Eusanio, potrebbe essere il prossimo a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che l’influencer è uno dei concorrenti più amati ed apprezzati dal pubblico e ha tutte le carte in tavola per essere uno dei possibili vincitori.

Intanto, bel video circolato sul web, possiamo dire che l’audio non è dei migliori e di conseguenza non si può avere una certezza di quanto detto. Però, una parola è scura: Tommaso ha detto “porco”. Subito dopo, però, il concorrente si interrompe e Pretelli copre la sua voce con il punteggio raggiunto: “Dieci, quindici cambio!”.

“ fermate Tommy “: altrimenti spara un bestemmione completo e fa la fine di Emily #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/j5Gf7QeqIA — @Perché è in tendenza? (@perchetendenzat) February 7, 2021

I concorrenti squalificati al GFVip 5

Sono stati tanti i concorrenti squalificati per bestemmia nella casa del Grande Fratello Vip in questa edizione. Molti personaggi dello spettacolo si sono lasciati andare a parole blasfemie subito condannate dalla redazione e dallo stesso web, sempre attento. A casa i telespettatori non perdono nemmeno un secondo su ciò che accade nel reality e soprattutto sono molto attenti a ciò che dicono.

Inoltre, è proprio da regolamento la squalifica e come ben sappiamo una volta lasciata la casa, gli ex concorrenti non possono più mettere piede nemmeno negli studi. Infatti, a dovere abbandonare il gioco per volere sono stati, Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Alda D’Eusanio. Su quest’ultima è stata proprio la produzione a volerla fuori in maniera immediata.