Dayane Mello su Pierpaolo e Giulia. “Cosa penso? Hanno rotto i co**ioni”

Dayane Mello commenta in modo negativo e molto ironico la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ammettendo di essere stanca dei loro litigi

Non è affatto un momento facile per Dayane Mello che pochi giorni fa è venuta a conoscenza di un brutto evento. A causa di un incidente stradale, suo fratello Lucas Mello ha perso la vita e purtroppo non ha potuto raggiungerlo per dargli l’ultimo saluto. La modella brasiliana, inoltre, ha preferito stare nella casa del GFVip per avere accanto qualcuno e soprattutto condividere il suo dolore con i ragazzi, che ormai considera una seconda famiglia. Intanto, i gieffini, anche se con uno spirito diverso, continuano a portare avanti la loro missione: ovvero vincere il reality. Poche ore fa, durante una chiacchierata, la Mello si è espressa sulla Salemi e Pretelli, spiegando cosa pensa realmente di questa storiella tra i due.

Dayane Mello stanca dell’atteggiamento della Salemi

La nuovissima coppia che si è creata al Grande Fratello Vip, sembra non convincere nessuno. Nonostante, Pretelli e la Salemi si definiscono una coppia, da casa in molti hanno tanti dubbi. Ma a quanto pare, anche all’interno del reality le cose non sembrano diverse. A non credere affatto ai loro sentimenti è Dayane Mello che parlando con gli altri ragazzi non si è tirata indietro nel dire la sua.

Seduta a tavolino insieme a Tommaso Zorzi, a Stefania Orlando e Andrea Zelletta, si chiacchierava dei due fidanzatini e alla domanda “Cosa pensate della coppia Salemi Pretelli” la sua risposta è stata epica. “Che cosa pensate di questa sttriella? Lei ha rotto i co**ioni?!?

Anche Zorzi e la Orlando contro la Salemi

L’atteggiamento che sta usando Giulia Salemi nella casa pare stia stancando molto i gieffini. Dopo le parole di Dayane Mello, anche Stefania Orlando e Zorzi si sono detti stanchi di alcuni modi di fare dell’influencer. Secondo il loro pensiero l’italo persiana sta cercando di allontanare Pierpaolo dagli altri, anche perchè negli ultimi giorni l’ex velino è apparso molto nervoso.

Stefania è convinta che Pretelli dovrebbe lasciarsi più andare e fare un percorso da solo, soprattutto perchè lo merita. Anche Tommaso ha appoggiato il pensiero della collega e sembra avere la stessa convinzione. Ora bisognerà vedere cosa risponderà Giulia quando Alfonso Signorini le farà vedere questa clip…