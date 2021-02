Myriam Catania e Ermito sarebbero la nuova coppia del GF Vip. I due si sarebbero conosciuto negli studi del reality e da allora sarebbero inseparabili. Ecco cosa è successo tra i due gieffini.

Continuano i colpi di scena attorno al GF Vip 5. Questa volta però a far discutere non sono le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia maquello che sta succedendo fuori dal reality. Nelle scorse settimane si era parlato di una presunta liaison tra due ex concorrenti. Qualcuno aveva ipotizzato si trattasse di Guenda Goria e Filippo Nardi, poi i sospetti erano passati su Mario Ermito e Giacomoso Urtis. Oggi però Gabriele Parpiglia attraverso un articolo pubblicato sul sito Giornalettismo, sposta i sospetti su Myriam Catania e Mario Ermito. Il gossip secondo molti sarebbe più che attendibile considerando l’importante rapporto lavorativo he lega il padrone di casa del reality Alfonso Signorini al giornalista di gossip Parpiglia. Lo scoop però per ora rimane sono un’illazione da valutare con cautela considerando il fatto che Myriam Catania è ancora legalmente legata all’imprenditore francese Quentin Kammermann, padre di suo figlio, Jacques, nato nel maggio del 2017.

LEGGI ANCHE > NEK, IL RACCONTO DELL’INCIDENTE A VERISSIMO: “SEMBRAVA UN FILM HORROR”