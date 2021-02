Raluca Rebedea, moglie di Walter Zenga, è intervenuta per la prima volta in tv a LIVE Non è la D’Urso per difendere il marito: “È un padre presente“, ecco che cosa ha detto.

Raluca Rebedea in collegamento durante l’ultima puntata di LIVE Non è la D’Urso ha ribaltato l’immagine del marito Walter Zenga, intervenendo a sua difesa e mettendo anche nero su bianco la propria opinione sul figlio di Walter.

Andrea Zenga è infatti attualmente concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e nel corso del reality ha parlato spesso del padre mostrando tutta la sofferenza che gli ha provocato, accusandolo di essere stato troppo assente nella sua vita e in quella del fratello.

Ma Raluca non ci sta e regala ai telespettatori un’immagine di Walter diversa: un bravo padre che ama i propri figli. Ecco che cosa ha detto la 39enne.

Le parole a LIVE Non è la D’Urso di Raluca Rebedea

“Ho trovato ingiusto che l’opinione pubblica potesse pensare che Walter è un pessimo papà“, ha fatto sapere la moglie in collegamento con Barbara D’Urso dalla sua casa a Dubai, nella quale vive con il marito e con i due figli Walter Junior e Samira.

La donna è infatti molto contrariata da quello che sta succedendo al Grande Fratello Vip 5: il figlio del marito, Andrea Zenga, si è aperto con i coinquilini e con i telespettatori raccontando tutti i traumi che il rapporto difficile con il papà gli ha lasciato, portando il pubblico ad additare Walter come un padre non degno di esserlo.

“All’inizio non volevo intervenire, visto che quello era un periodo della vita di Walter in cui io non c’ero, ma mi sono permessa di dire la mia visto che con i nostri piccoli è stato un papà iper presente che vuole partecipare in tutto“, ha detto infatti a sua difesa Raluca.

Ma Raluca non si è fermata qui ed ha invece fornito una versione diversa delle cose, parlando di ripetute proposte del marito verso i figli Andrea e Nicolò che però non sono mai state accettate. Tanti gli inviti che secondo la 39enne sono stati fatti e che però sono stati rifiutati, tra cui il battesimo della figlia Samira insieme al matrimonio in chiesa dei sue, al quale ha partecipato solo Nicolò, e il battesimo di Walter Junior al cui invito invece la coppia non ha proprio ricevuto risposta.

A Dubai invece i fratelli, ancora piccoli, ci erano stati in passato: “Sono venuti qui negli Emirati Arabi, li ho portati un po’ in giro. Non avevo ancora esperienza da mamma, ma penso ci siamo divertiti“, ha raccontato infatti Raluca, che ha concluso il suo intervento spiegando ancora una volta come non si sarebbe mai intromessa, perché “devono risolvere le cose con il padre tra di loro, ma Walter non merita questo, fa un po’ comodo fare il figlio triste“.

Chissà se le parole di Raluca verranno riportate ad Andrea Zenga che si trova ancora nella Casa, e come il gieffino reagirà alla notizia: non resta che seguire la vicenda per scoprirlo.