Alda D’Eusanio nella Casa del Grande Fratello Vip è incontenibile e di nuovo viene censurata per il commento sul tatuaggio di Tommaso Zorzi: ecco che cosa ha detto la donna.

Non è certo la prima volta che succede, anzi, Alda D’Eusanio è già stata censurata più volte dalla regia del Grande Fratello Vip. Sembra però che la donna non abbia proprio peli sulla lingua, nemmeno sapendo benissimo che a registrare ciò che dice ci sono le telecamere del reality e che le sue parole verranno poi mandate in onda e ascoltate da milioni di telespettatori.

Ciò non basta a contenere il carattere irriverente della giornalista, che così anche questa volta si è lasciata andare ad un commento inopportuno sul tatuaggio di Tommaso Zorzi che l’influencer si è fatto in una zona intima. Ancora una volta sulle sue parole è scattata la censura da parte della regia: ecco che cosa ha detto.

Alda D’Eusanio al GF Vip: le parole censurate

Alda D’Eusanio nella casa del Grande Fratello Vip 5 non ne combina una giusta: dopo la sua infelice uscita con l’insulto razzista (ne*ro) che ha fatto infuriare i telespettatori e che ha sollevato un polverone perché non le è costato la squalifica, la permanenza nella casa della giornalista è stata tutta un susseguirsi di censure e di repentini cambi di scena da parte della regia per evitare di mandare in onda le sue parole, spesso irriverenti e fuori dalle righe.

Alda ne ha per tutti: la donna ha parlato dell’ex della gieffina Maria Teresa Ruta Amedeo Goria definendolo “sgorbio“, delle (secondo lei) dubbie qualità di madre di Maria De Filippi, e di quando una volta alla Rai la trascinarono fuori dallo studio, proprio a causa delle sue parole troppo forti pronunciate negli studi televisivi.

E questi sono solo gli esempi che hanno fatto più scalpore. La donna infatti quotidianamente, anche nei momenti più insospettabili durante le tranquille chiacchierate con i coinquilini, sforna spesso delle “perle” che hanno bisogno dell’intervento della regia per poterle oscurare. L’ultimo esempio che sta facendo molto chiacchierare nelle ultime ore è il suo commento che la donna ha fatto al tatuaggio del concorrente Tommaso Zorzi, che ha ammesso di essersi fatto un tatoo con una scritta sulle parti intime. E con queste premesse, come avrebbe potuto trattenersi la D’Eusanio…

Il tatuaggio di Tommaso Zorzi

Tutto è iniziato quando i vipponi nella casa si sono trovati a discutere sui significati dei propri tatuaggi.

È stato quando è arrivato il turno di Tommaso che si è scatenata l’ilarità generale: il giovane influencer ha infatti rivelato di avere, tra gli altri, anche un tatuaggio proprio nelle zone intime. Una scritta che recita “Fun is fun”: “L’ho tatuato sul ca**o, significa ‘divertente è divertente“, ha detto Zorzi.

Ovviamente a questa affermazione Alda non è riuscita a trattenersi. Glielo si leggeva in faccia: era incredula e voleva saperne di più. Così ha chiesto al 25enne: “Ma davvero ti sei tatuato questa cosa sul ca**o?“, e, dopo aver ricevuto conferma da Tommaso, ha commentato senza filtri: “Che frase del ca**o“.

Risultato? La censura immediata da parte della regia, che ha cambiato subito scena, e la convocazione in confessionale, alla quale ormai la donna è abituata dato che certamente non è la prima volta.

Tutti parlano di frasi romantiche nei tatuaggi

