Karina Cascella, la scollatura fa impazzire i fan: “Vorrei dormire li in mezzo”

Karina Cascella ha catturato l’attenzione dei follower con una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche: “Così ci fai impazzire”

La showgirl ha conquistato il web con una foto che ha messo in risalto in primo luogo la sua perfezione fisica. Infatti i follower nei primi commenti al post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram hanno evidenziato questo aspetto. Ossia il suo stato fisico che ha lasciato tutti senza parole. In più l’outfit con pantalone aderente e camicetta sbottonata al punto giusto per tenere in bella mostra l’evidente ed abbondante décolleté che ha acceso la passione generale sul web. Insomma, una foto che ha evidenziato più di un dettaglio bollente, oltre alla straordinaria bellezza di uno dei personaggi più forti di Instagram. Non è la prima volta che la celebre opinionista riesce a catturare l’attenzione per via delle sue doti fisiche che emergono ad ogni scatto pubblicato. Ma ci sono anche altri tipi di post che trovano consensi da parte dei follower.

Karina Cascella infatti ama discutere anche di temi di interesse pubblico. E trovare un confronto con i follower. E’ accaduto spesso che sotto i post si sono create anche discussioni e dibattiti accesi. Come per tutti i personaggi pubblici della televisione e dello spettacolo, per lei complimenti e critiche spesso si dividono. Tra chi apprezza sempre le sue doti fisiche e chi invece critica anche un semplice cambiamento di look. Le risposte della diretta interessata arrivano nella maggior parte dei casi. Anche se nell’ultimo periodo l’opinionista preferisce lasciar perdere non amando in modo particolare le polemiche. In un momento difficile che ci troviamo a vivere anche lei preferisce evitare polemiche inutili ed alterchi. Con l’ultimo post – pubblicato sotto – però è riuscita a mettere tutti d’accordo con la sua forte sensualità e bellezza.