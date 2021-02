Melissa Satta, primo compleanno da single: il party con le amiche – FOTO

Melissa Satta Festeggia i suoi 35 anni da single con un party casalingo in compagnia delle amiche più care e del figlio Maddox.

Melissa Satta spegne 35 candeline e dedica a suo figlio Maddox questo giorno speciale. La bella ex velina ha affidato ad Instagram la dedica riservata al suo bambino, pubblicando una foto che li ritrae insieme mentre spengono le candeline. Un momento speciale che Melissa ha voluto condividere solo con le amiche più care e con il figlio nato dal matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng: “Grazie a te la mia vita è ogni giorno più bella” ha scritto nella didascalia per esprime tutto il suo amore. Per Melissa non è stato un anno facile, prima il divorzio dal marito, annunciato pochi mesi fa, arrivato dopo un primo tentativo di riconciliazione e poi il contagio da Coronavirus, fortunatamente sconfitto in poche settimane. La notizia del contagio è stata tenuta riservatissima e solo una volta guarita Melissa ha voluto raccontare la sua brutta esperienza. Nonostante questo la bella 35enne si mostra raggiante e pronta ad affrontare un nuovo anno di vita tra impegni lavorativi e il suo nuovo ruolo di mamma single. Bellissima e attraente continua il suo lavoro collezionando e condividendo scatti bollenti che lasciano tutti senza fiato.

Shooting fotografici che mostrano la sua forma fisica perfetta, che mantiene e condivide anche tramite i suoi ormai famosi tutorial di esercizi fisici che pubblica sui social. Nonostante il gossip impazzi affibbiandole ogni girono nuovi fidanzati Melissa ha dichiarato di essere single e di volersi concentrare su se stessa e soprattutto sul suo bambino.

E infatti il suo giorno speciale l’ha trascorso proprio con Maddox, organizzando un semplice festa casalinga. Non sono mancate le amiche più strette che hanno voluto essere presenti per dimostarle tutto il loro affetto. Melissa per l’occasione ha scelto un look casual indossando i jeans e una maglietta a righe colorate.