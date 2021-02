Uomini e donne oggi, Nicole spiazza Armando con una confessione

Inizia una nuova settimana con i protagonisti di Uomini e donne: al centro dello studio oggi Armando Incarnato alle prese con Nicole

Oggi, 8 febbraio inizia una n uova settimana con la programmazione di uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi continua il suo grande successo sulla rete ammiraglia e si conferma come uno dei programmi più visti nella fascia pomeridiana. Grazie alle anticipazioni, possiamo scoprire cosa vedremo oggi. Gli spoiler ci fanno sapere che al centro dello studio ci sarà Armando Incarnato che resterà spiazzato da una confessione da parte di Nicole. Andiamo a vedere cosa dirà la dama.

Armando Incarnato e Nicole chiudono la conoscenza

Oggi in studio verranno svelate alcune novità sulla frequentazione tra Armando Incarnato e Nicole. Quest’ultima da diverse settimane sta uscendo sia con Incarnato che con Carlo, ma fin dal primo istante ha sempre ammesso di avere più affinità con il secondo.

L’imprenditore napoletano racconterà che la donna in settimana gli ha lasciato un messaggio spiegando che vede in lui una sorte di personaggio e per tale motivo la loro conoscenza non può andare avanti. Ma a sorprendere ancora di il cavaliere ci penserà Maria De Filippi raccontando cosa ha confidato la Nicole alla redazione.

Uomini e donne oggi: la rivelazione di Nicole spiazza il cavaliere

Nicole prima della registrazione ha inviato un messaggio alla redazione dove comunica cosa realmente è accaduto con Carlo. La donna spiega che con quest’ultimo c’è stato un bacio e non lo ha raccontato ad Armando per paura di ferirlo. Inoltre, ammetterà per l’ennesima volta di essere più indirizzava verso Carlo, nonostante la paura della distanza.

L’uomo, infatti, è spesso all’estero perchè lavora a Maiami ma a parte questo tra di loro c’è una forte chimica. Diversamente con Armando, dove da parte della dama c’è solo un’attrazione fisica. Come reagirà l’imprenditore partenopeo davanti a tali parole?

Infine, le anticipazioni di uomini e donne di oggi, rivelano che si parlerà anche della tronista Sophie. La ragazza chiederà scusa a Matteo davanti a tutti per averlo mollato in studio per correre dietro a Giorgio e a quanto pare si dirà molto vicina alla scelta.