Monopattini: un incidente ogni tre giorni ma il Governo stanzia altri 100 milioni di euro

Il Governo Conte bis ha investito molto sulla mobilità sostenibile e, in particolare, sui monopattini elargendo anche bonus per l’acquisto. Ma proprio a causa dei monopattini gli incidenti sulle strade sono aumentati.

La mobilità sostenibile è un gran passo per l’ambiente. Talvolta non per le persone. Questa mattina a Genova una ragazza di appena 34 anni ha perso la vita mentre era a bordo del suo monopattino. La giovane donna è stata travolta da un tir. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi del 118, per la 34enne – che pure indossava il casco – non c’è stato nulla da fare. E non è certo il primo caso di “vittima dei monopattini”. In Italia, nel 2020, si sono registrati ben 123 incidenti seri e un morto a causa di questo mezzo di trasporto fortemente promosso dal Governo Conte e, in particolare dal Movimento Cinque Stelle.

Il lancio dei monopattini come dispositivi di micromobilità elettrica è avvenuto a giugno 2019 in via sperimentale, con un decreto dell’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il pentastellato Danilo Toninelli. E i Governo Conte bis ha riconfermato il suo supporto ai monopattini introducendo addirittura un bonus per favorirne l’acquisto. Nel 2020 sono stati stanziati 215 milioni di euro e altri 100 milioni sono stati aggiunti con la legge di Bilancio del 2021. Bonus di cui hanno usufruito gran parte degli italiani, non solo – e non tanto – per utilizzarlo per recarsi a lavoro. A farne massiccio impiego soprattutto bambini e adolescenti. Ed è qui che va rintracciata la principale causa di così tanti incidenti. Molto spesso i ragazzi sono disattenti alla conduzione del monopattino, si fanno i selfies o parlano al cellulare. Se a ciò si aggiungono le condizioni, spesso disastrose, di strade e marciapiedi di molte città italiane, si comprende perché nel 2020 si è verificato un incidente serio ogni tre giorni. Tra questi 11 feriti – di cui due bambini – sono finiti in prognosi riservata e altre 47 persone hanno avuto una prognosi superiore ai 40 giorni. A rivelare questi numeri è l’ Osservatorio Asaps: l’Associazione amici e sostenitori polizia stradale.

E questi sono solo gli incidenti “ufficiali”, quelli dove cioè sono intervenuti soccorsi e Forze dell’Ordine. A questi bisogna aggiungere anche tutti gli incidenti più lievi dove non sono intervenuti gli organi di polizia stradale e di cui, perciò, non è possibile fare un conteggio reale.La regione in testa a tutte per incidenti con coinvolgimento di monopattini è la Lombardia: Milano in particolare. Seguono Piemonte e Lazio. Considerando che, ad oggi, i monopattini in circolazione sono relativamente pochi – non oltre 80mila secondo le stime – e che, fino ad ora, causa smart working, didattica a distanza e limitazioni agli spostamenti, la mobilità è minore del solito, è facile intuire che questo tipo di incidenti sono destinati ad aumentare.