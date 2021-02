Uomini e Donne, arrivano due nuovi tronisti nel programma di Maria De Filippi, affascinanti e bellissimi, sono alla ricerca del vero amore, Massimiliano e Giacomo il primo è un videomaker mentre il secondo lavora in una carrozzeria, scopriamo insieme chi sono

Nello studio di Uomini e Donne sono stati presentati due nuovi tronisti, a lanciare la notizia è stato Witty, sito ufficiale del programma di Maria De Filippi, il dating show continua a essere seguitissimo dai telespettatori di tutte le età soprattutto da quando la presentatrice è riuscita a unire i due troni, giovani e over, in un’unica puntata, ma scopriamo chi sono i nuovi volti di Uomini e Donne.

Finalmente sono stati rivelati i nomi dei prossimi tronisti, a breve vedremo la scelta di Davide Donadei e Sophia Codegoni, attuali protagonisti del programma che stanno per concludere il loro percorso trovando la persona che sarà il compagno o compagna della loro vita, o almeno si spera che sarà così, a prendere il loro posto saranno Massimiliano e Giacomo entrambi cercano il vero amore, conosciamoli meglio.

Massimiliano e Giacomo sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Arrivano due nuovi volti nel programma più amato di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Massimiliano e Giacomo sono i nuovi tronisti del dating show, entrambi giovanissimi e alla ricerca del vero amore sembrano essere due persone semplici e con i valori per la famiglia.

Massimiliano ha 20 anni e viene da Nettuno, sembra un modello ma in realtà lavora da quando ha 16 anni in una carrozzeria, ha raccontato di aver avuto un’infanzia felice fino ai 13 anni ma da quando suo padre ha abbandonato la famiglia si è dovuto prendere lui tutte le responsabilità per mantenere la madre e la sorella, per questo motivo è legatissimo a loro, infatti nel video di presentazione ha confessato “Mamma è la la mia vita, semplice. Con mia sorella litighiamo molto ma, anche se non gliel’ho mai detto, vorrei trovare una donna come lei“.

Il giovane ragazzo sembra avere dei sani principi e dei valori fortissimi legati alla famiglia, probabilmente per l’esperienza di vita che ha passato, sempre nel video su Witty ha anche raccontato un episodio di quando era piccolo confessando che quando sua padre ha abbandonato la sua famiglia si sono ritrovati senza soldi e per questo motivo sono dovuti andare alla Caritas a mangiare.

Giacomo invece ha 25 anni vive ad Anzio ed è un artista, il giovane ragazzo è più legato ai valori dell’amicizia infatti per lui gli amici sono importantissimi e grazie a loro è cresciuto e cambiato, è appassionato di cinema sin dall’infanzia infatti è riuscito a realizzare le sue ambizioni diventano un videomaker. Per quanto riguarda l’amore ha confessato “difficilmente perdo la testa, ma quando l’ho persa è stata tosta” per questo al suo fianco vuole una ragazza semplice e che gli apra la mente.

Vedremo cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne e sei due ragazzi riusciranno a realizzare i loro sogno trovando la ragazza giusta.