Prima proposta di matrimonio in diretta nella storia del GF Vip. Nello Sorrentino ha deciso di sorprendere la fidanzata Carlotta Dell’isola presentandosi fuori dalla porta rossa con un anello di fidanzamento. Ecco cos’è successo.

Grandi emozioni durante l’ultima puntata del GF Vip. Una delle Vippone recluse all’interno della casa più spiata d’Italia ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola, ex protagonista di Temptation Island, che dopo essere uscita dal reality dei sentimenti con il fidanzato Nello Sorrentino, è finalmente riuscita a far capitolare il 33 napoletano. Dopo 6 anni d’amore e la dura prova di Temptation Island, sono finalmente pronti per l’altare e ieri sera Nello ha deciso di chiedere la mano a Carlotta in diretta nazionale.