Domenica Live, Valeria Marini accusa l’ex Gianluigi: “Mi hai aggredita”

Valeria Marini in diretta a Domenica Live accusa l’ex fidanzato Gianluigi Martino di averla aggredita. Ecco cosa è successo nel programma di Barbara D’Urso.

Confronto e scontro in diretta tv tra Valeria Marini e l’ex fidanzato Gianluigi Martino. La ex coppia è stata invitata da Barbara D’Urso negli studi di Domenica Live, per chiarirsi dopo la fine del rapporto. Valeria e Gianluigi sono stati fidanzati per due anni e hanno terminato la relazione qualche mese fa. Entrambi durante diverse interviste hanno dichiarato di aver lasciato il compagno e Barbara D’Urso avrebbe voluto fare chiarezza sulla situazione creando un confronto diretto all’interno del famoso ascensore del programma. Qualcosa però è andato storto e Valeria dopo aver visto un filmato nel quale l’ex fidanzato accusava sua madre di essere la causa della loro rottura, non ha più voluto incontrare Gianluigi. Secondo la bionda showgirl la madre non centrerebbe proprio nulla nella loro separazione. Valeria avrebbe deciso di lasciare il compagno solo a seguito di alcuni suoi comportamenti scorretti. La Marini è sembrata visibilmente scioccata dalle accuse alla sua famiglia dell’ex e per questo ha deciso di non incontrarlo, ma non è mancato un confronto a distanza. Martino accusa la Marini di non averlo difeso dalle insinuazioni del suo entourage sulla sua presunta omosessualità.

LEGGI ANCHE > GF VIP: “LEI È RACCOMANDATA E ANDRÀ IN FINALE” PAROLE FORTI CONTRO L’INQUILINA

La Marini invece sembra non aver accettato le avance dell’ex a Emanuela Tittochia, che secondo la showgirl è stata una delle cause della loro rottura. Insomma sembrano esserci molte incomprensioni tra la coppia che neanche Barbara D’Urso è riuscita a placare. La Marini inoltre accusa Gianluigi di aver usato il suo nome per farsi pubblicità e soprattutto di essere andato in giro con la Tittochia a comprare delle cose a suo nome. Un comportamento che ha fatto saltare i nervi alla Marini e per questo non vuole più avere niente a che fare con l’ex. Alla fine della discussione si è aperto un varco di speranza quando Valeria ha promesso di perdonare e dimenticare gli screzi con Gianluigi a patto che lui si scusasse con sua madre. Poi però sgancia una bomba accusandolo di averla aggredita.

Non è chiara la natura dell’aggressione ma Martino nega ogni coinvolgimento. Una brutta situazione che neanche la D’Urso è riuscita a chiarire fino in fondo ma siamo sicuri che è solo il primo capitolo. E voi cosa ne pensate?