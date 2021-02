Salerno, l’auto esce di strada: muore un bambino di 4 anni

Terribile incidente a Salerno: una vettura è uscita di strada ribaltandosi, uccidendo sul colpo un bambino di appena 4 anni. A bordo del veicolo, c’era tutta la sua famiglia.

Un terribile incidente, l’ennesimo del 2021, funesta la provincia di Salerno dove Emanuele, un bambino di appena 4 anni è rimasto coinvolto in un ribaltamento in autostrada perdendo la vita. E’ successo nel piccolo comune salernitano di Casal Velino attorno alle ore 13:30 di ieri in un tratto di strada dove non ci sono telecamere, cosa che sta rendendo il lavoro degli investigatori per accertare la dinamica di quanto è avvenuto estremamente difficile. Inoltre, non ci sarebbero testimoni dell’incidente, altro fattore che rende le indagini complicate.

Secondo le ricostruzioni effettuate dal personale del 118 comunque – che è arrivato sul posto a tutta velocità – la madre di Emanuele stava tornando verso casa dopo essere andata all’asilo a prendere il bambino e la sua sorellina, in direzione Verduzio. Una tratta che la donna compiva abitualmente, della durata di pochi minuti che sono però bastati per portare alla tragedia: la donna ha infatti perso improvvisamente il controllo dell’auto, uscendo di strada. Nel corso dell’incidente, la macchina si è ribaltata più volte ai lati della statale, scagliando il bambino fuori dal mezzo e ferendo gravemente anche gli altri occupanti del mezzo La madre di Emanuele è stata ricoverata in ospedale in stato di shock con alcune ferite ma a preoccupare di più i soccorritori sono le condizioni della sorellina della vittima, ferita ai reni ed al cranio e che sarà sottoposta ad un intervento di chirurgia nelle prossime ore presso il Santobono di Napoli. Tra le ipotesi su cosa possa essere successo nel breve tragitto da scuola a casa, spiegano gli investigatori, c’è un disperato tentativo di evitare un’auto che avrebbe invaso la carreggiata sbagliata o forse un animale selvatico che si sarebbe trovato in mezzo alla strada: non sarebbe la prima volta che uno scarso controllo della selvaggina costa la vita a persone che viaggiano in auto.