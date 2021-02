Vediamo meglio insieme che cosa è successo e quali sono le condizioni di salute di Tommaso Zorzi che ha avuto un incidente nella casa.

Lui è uno dei personaggi maggiormente amati e seguiti, all’interno della casa super spiata del Grande Fratello, stiamo parlando di Tommaso Zorzi.

Vediamo insieme che cosa è successo e come stà, dopo l’incidente che ha avuto in casa.

GFVIP Tommaso ha un incidente: Ecco le sue condizioni di salute

Il programma o meglio il reality super seguito del Grande Fratello, non lascia mai un momento tranquilli, succede sempre qualche cosa.

Questa volta, però si tratta di un incidente avvenuto in casa che ha coinvolto Tommaso Zorzi, e che ha fatto spaventare nella casa.

Come sappiamo, il Gf va in onda ormai da vari mesi e giungerà al termine 1 marzo, ma durante le “tappetiadi” ovvero alcuni giochi con un tappeto dove il rampollo meneghino era arrotolato e trasportato in giro per la casa.

Un modo alternativo per far trascorrere il tempo che, probabilmente, sembra non passare mai, all’interno della casa, non avendo comunicazione con nessuno, se non con gli inquilini.

Tommaso era talmente stretto all’interno del tappeto che non riusciva proprio a muovere nulla, e durante il tragitto ha sbattuto varie volte la testa.

Ma sembra che il dolore fisico provato, passi in secondo piano, rispetto a quello emotivo, ovvero la sconfitta ricevuta, perché ha vinto Andrea Zelletta.

In tantissimi da casa si sono divertiti, ma alcuni hanno anche dichiarato che è stato un gioco pericoloso che poteva finire molto male, anche per le varie botte sulla testa che ha preso Tommaso.

E voi cosa ne pensate di questo gioco, particolare, per così dire che hanno fatto all’interno della casa più spiata d’Italia? Secondo voi chi si aggiudicherà la finale del programma e porterà a casa il montepremi?