Ultime novità sulla coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: come procede la loro storia d’amore? Ecco tutti i dettagli

La relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, come in molti ricorderanno è nata proprio sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Un amore travolgente, passionale e fatto all’inizio di tante difficoltà. All’epoca la sorella di Belen era impegnata con Francesco Monte e decise di lasciarlo in diretta. Da allora sono passati 4 anni e possiamo dire che tutto procede a gonfie vele. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli…

Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tutto procede a gonfie vele

La coppia, dopo aver attraversato un periodo di crisi lo scorso agosto, dove si è parlato addirittura di un addio, è riuscita a superare i loro problemi, mettendo da parte soprattutto il mondo social.

Infatti, in molti hanno notato che rispetto a qualche tempo fa, sia Cecilia Rodriguez che Ignazio Moser, non lasciano più interviste e tanto meno pubblicano attimi della loro quotidianità. Perchè? Cosa è successo?

A parlare dei due, in una recente intervista rilasciata a Chi, sono stati degli amici molto stretti della Rodriguez e di Ignazio. Quest’ultimi hanno spiegato che la coppia è felicemente fidanzata e dopo aver superato un periodo particolare hanno deciso di viversi il loro amore in modo diverso, silenzioso e intimo.

I motivi della crisi ormai passata

Durante la scorsa estate si è parlato molto di una crisi tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Secondo i ben informati la coppia avrebbe passato un momento no a causa di progetti futuri. La show girl argentina pare volesse mettere su famiglia mentre il ciclista no. Tale motivo avrebbe spinto i due ad allontanarsi e a mettere in discussione i loro sentimenti.

Di conseguenza, il gossip ha fatto molto la sua parte e ha alimentato le discussioni. Per questo motivo, sia Cecilia che Ignazio hanno deciso di allontanarsi un pò dai social e viversi la loro vita lontani da riflettori e dai pettegolezzi. Meglio, dunque esporsi meno e risolvere le proprie questioni tra le mura domestiche anzichè alimentare cattive voci.