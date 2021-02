Vediamo insieme come è apparso il bellissimo Riccardo Scamarcio in televisione, dove però nessuno ha commentato come Bodyshaming.

Lui è un bellissimo uomo, ed è stato desiderato da tantissime donne, nel corso della sua carriera cinematografica, stiamo parlando di Riccardo Scamarcio.

Vediamo insieme, però come è apparso in televisione qualche giorno fa, e cosa sta succedendo sul web.

Riccardo Scamarcio irriconoscibile: “invecchiato ed ingrassato”

E’ sempre stato, da quando ha fatto il suo debutto nel cinema, un’uomo bellissimo, stiamo parlando di Riccardo Scamarcio.

Oggi ha 41 anni, dei quali moltissimi passati nel mondo dello spettacolo sia davanti che dietro alla macchina da presa.

Era da un po’ che non si vedeva sul piccolo schermo, e qualche giorno fà è stato ospite del programma condotto da Fabio Fazio, ovvero Che Tempo che fa.

Ma in molti, una volta presentato Riccardo Scamarcio, hanno fatto fatica a riconoscerlo, si sono sprecati quindi i commenti sul web.

Chi dice che è ingrassato, chi invecchiato, oppure chi si sofferma su i suoi capelli, ma in pochissimi hanno dato voce a questi commenti, cosa che non succede se troviamo una donna, e subito si parla di bodyshaming.

Ci sono moltissime donne, del mondo dello spettacolo che spesso vengono accusate per qualsiasi piccolo difetto estetico, ma in questo caso, anche se dai social si è sollevato un polverone nè parlano in pochissimi.

Riccardo si è fatto intervistare per il film che presto potremmo vedere in esclusiva su Netflix che si chiama “L’ultimo Paradiso” in uscita il 5 di febbraio

E voi cosa ne pensate di quanto è successo nei confronti di Riccardo Scamarcio? Come lo trovate, dall’ultima volta che lo avete visto sul grande schermo?