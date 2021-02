Elena Morali, mostra il video del tradimento di Luigi Favoloso – VIDEO

Elena Morali ha pubblicato sui social un video che non lascerebbe dubbi sulla infedeltà del fidanzato Luigi Favoloso. Ecco tutta la storia.

Elena Morali sotto shock dopo aver visionato le telecamere di casa sua. La bionda showgirl stava controllando i video registrati dal suo sistema di sicurezza quando si è trovata davanti ad una scena che non si sarebbe mai immaginata. La video sorveglianza ha ripreso il suo fidanzato Luigi Favoloso mentre entrava a casa della showgirl insieme ad una ragazza bionda che non era lei. La Morali ha pubblicato su Instagram il video con una lunga didascalia nel quale esprime tutto il suo rammarico. Non può credere ai suoi occhi e racconta di essere sotto shock e incredula per la situazione. La relazione tra lei e Favoloso sembrava procedere a gonfie vele e dopo la cerimonia di unione simbolica celebrata in Africa, stavano programmando le nozze in Italia. Ora però la showgirl dovrà chiarire la situazione con il fidanzato.

LEGGI ANCHE > WANDA NARA E MAURO ICARDI, LADRI IN CASA A PARIGI: RUBATI, GIOIELLI E VESTITI

Elena Morali è sicura del tradimento del fidanzato nonostante il video non mostri atteggiamenti equivoci tra lui e la bionda sconosciuta. Nella breve ripresa si vede solo l’entrata in casa dei due. Non sappiamo cosa contenga successivamente il filmato ma vedendo la reazione di Elena è possibile che sia stato ripreso anche qualcos’altro. La scoperta, come racconta la Morali, è avvenuta per caso mentre cercava nella registrazione un suo amico cantare durante una serata insieme. E invece ha trovato il fidanzato in casa sua con una bionda che lei non conosce. Solo poche settimane fa i due erano apparsi sereni e spensierati mentre trascorrevano un week end in montagna a St. Moritz. Una volta diffuso il video sui social della showgirl, il web si è scatenato: molti sono dalla parte di Elena, per altri invece sarebbe tutto una montatura creata ad arte dalla coppia per accaparrarsi altre ospitate tv.

LEGGI ANCHE > GIANCARLO MAGALLI, NUOVA FRECCIATA AD ADRIANA VOLTE: E’ ANCORA GUERRA!

La coppia infatti non perde occasione per partecipare come protagonista nei vari salotti tv del pomeriggio. E questa potrebbe essere una nuovissima opportunità per incuriosire il pubblico e avere la possibilità di tornare nuovamente sul piccolo schermo. E voi cosa ne pensate?