Gf Vip: ex squalificati si scagliano contro Alfonso Signorini “imperdonabile”

Rivolta in corso sul web, alcuni ex squalificati del Gf Vip si sono scagliati contro Alfonso Signorini, il motivo? la non eliminazione di Alda D’Eusanio per la farse sul razzismo, ecco di chi si tratta

Sul web è scoppiata una grossa polemica nei confronti del Gf Vip, nel particolare alcuni ex vipponi squalificati dal reality si sono scagliati contro Alfonso Signorini accusandolo di non aver punito Alda D’Eusanio per la frase sul razzismo, mentre invece nei loro confronti non si è risparmiato nel criticarli pesantemente i atteggiamenti per i quali sono stati squalificati immediatamente, vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Stefano Bettarini duro contro Alfonso Signorini “ hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda”

In primis ad intervenire nuovamente sulla questione è stato Stefano Bettarini, non è la prima volta che l’ex calciatore accusa il reality di non essere paritario nei confronti di alcuni concorrenti, come ben ricorderete Bettarini è stato costretto ad abbandonare la casa del Gf, Vip, dopo nemmeno qualche giorno dal suo ingresso, per aver bestemmiato.

Stefano si è difeso in ogni modo dalle accuse dichiarando che la sua frase è un modo di dire toscano e che lui non bestemmierebbe mai essendo cristiano. Adesso dopo la non squalifica della D’Eusanio è tornato all’attacco con un lungo post su Instagram e scagliandosi contro Alfonso Signorini ha detto “avresti dovuto dare il giusto esempio. Tu saresti dovuto essere più di tutti al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia” dure parole quelle di Bettarini che ha anche aggiunto che secondo lui Alfonso Signorini si è dimostrato ancora una volta spregevole soprattutto per non avergli dato il diritto di replicare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da •𝐒𝐓𝐄𝐅𝐀𝐍𝐎 𝐁𝐄𝐓𝐓𝐀𝐑𝐈𝐍𝐈• (@stefanobettarini1)

Non è finita qua l’ex calciatore ha poi sganciato la stoccata contro il presentatore dicendo “atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le palle! Infine hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete”

Come dicevamo anche altri ex squalificati si sono scagliati contro Alfonso Signorini, ecco chi sono.

Filippo Nardi e Salvo Veneziano appoggiano le parole di Bettarini

Dopo che Stefano Bettarini ha postato il suo pensiero su Instagram ha avuto molti consensi sia dal pubblico ma anche da alcuni ex partecipante del Gf Vip, nel particolare due ex squalificati hanno confermato di avere lo stesso suo pensiero, stiamo parlando di Filippo Nardi e di Salvo Veneziano, i quali hanno commentato sotto la foto dell’ex calciatore scrivendo di essere pienamente d’accordo con le sue parole.

In primis Nardi ha scritto “Sono pienamente d’accordo con te. Grande delusione” e dopo Salvo ha commentato “Sono indignato per le parole del conduttore“. Anche loro quindi hanno manifestato il loro dissenso per la scelta di far rimanere la D’Eusanio all’interno del reality. Vedremo come risponderà Alfonso Signorini alle accuse fatte dai tre ex vipponi.