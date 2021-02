L’eredità: Flavio Insinna spiazza tutti, “direzione sbagliata”

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Flavio Insinna che ha lasciato senza parole all’ Eredità.

Il programma pre serale che va in onda tutte le sere sulla Rai, è quello condotto da Flavio Insinna, ovvero L’eredità, ma nella puntata di ieri ha lasciato tutti senza parole per via di un commento in particolare che ha rivolto alla campionessa.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta e cosa è successo.

L’eredità: il commento di Flavio Insinna lascia tutti stupiti

La puntata che abbiamo visto in onda ieri, ha visto arrivare fino alla ghigliottina la campionessa Eleonora.

Il montepremi che le era rimasto durante la ghigliottina era davvero una bella somma, ovvero 60.000 euro.

La campionessa ha già vinto un appuntamento alla ghigliottina, e Flavio Insinna ha ricordato che se avrebbe vinto il suo montepremi totale arrivava a ben 170.000 euro.

Ma purtroppo non è andata proprio così, perché la parola corretta non è stata indovinata, e Flavio Insinna ha commentato con un “Mi dispiace”.

La parola corretta era”direzione” e gli indizi per scoprirla erano le parole “segnale”, “centrale” “assumere” “operazioni” e “partito”.

Il padrone di casa dell’Eredità ha anche aggiunto le seguenti parole:

” La direzione questa sera era un’altra”

Questa particolare battuta, a qualche utente social non è particolarmente piaciuta, per la sottile ironia che mette, molto spesso, Flavio Insinna nelle sue parole.

Anche per salutare e passare la linea al telegiornale, si rivolge alle bellissime professoresse ed esclama “Sono in quella direzione!”

E voi cosa ne pensate delle parole dette da Flavio Insinna durante la puntata di ieri dell’Eredità? L’avete trovata troppo sarcastica oppure non ci avete visto nulla di male nelle sue parole?