Vediamo insieme quali particolari fotografie ha pubblicato la bellissima Annalisa, lasciando tutti senza parole, e dove si vede tutto.

Una donna bellissima ma soprattutto una cantante eccezionale, stiamo parlando di Annalisa Scarrone, che in queste ultime ore ha bloccato Instagram.

Vediamo insieme quali particolari immagini ha pubblicato sul suo profilo social che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Annalisa Scarrone: Oltre alla camicia aperta non indossa nulla!

La bellissima ed altrettanto brava Annalisa, ha iniziato il suo percorso musicale partecipando al programma Amici di Maria De Filippi, nel anno 2010 arrivando però seconda.

Ma non è stato assolutamente un problema per lei, perché la bravura è davvero tanta, e la sua musica riesce a far immedesimare le persone.

La potremmo vedere a brevissimo, dal vivo, perché Annalisa è tra i Big di Sanremo con la sua canzone che si intitola “Dieci”.

Annalisa ha dichiarato che parla della sua storia d’amore, non con un’uomo ma con la musica stessa, che lei adora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Annalisa è molto riservata, tanto che si conosce solamente un fidanzato, con il quale la relazione è terminato nel 2017 e poi più nulla.

Il suo profilo social, però è molto attivo e lei pubblica momenti della sua vita lavorativa, ma anche qualche scatto fatto in casa.

E proprio in uno di questi, nelle ultime ore, stà facendo bloccare letteralmente il social, perché Annalisa si mostra in una posa super sensuale.

Indossa una camicetta a quadri sul verde, e sotto di questa, oltre a portare un paio di calze nere velate, non indossa null’altro.

Nelle varie immagini, si vede poi che le calze sono anche rovinate, ma il tutto oltre al suo sguardo rende ancora più conturbante l’immagine.

I capelli sono sciolti sulle sue spalle ed il trucco è appena accennato sul suo viso, ovviamente nel giro di pochissimo l’immagine ha ricevuto molti commenti e segni d’apprezzamento da parte dei suoi follower.

E voi cosa ne pensate di queste fotografie che ha pubblicato Annalisa? Avete apprezzato questa sua scelta di mostrarsi più sensuale?