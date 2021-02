Caterina Balivo, il dettaglio che scatena i follower: “Finalmente sei tornata”

Caterina Balivo, in giro per Milano, ha mostrato le bellezze della città lombarda. Ma anche un dettaglio bollente non passato inosservato

La conduttrice napoletana è attivissima sui social, soprattutto in queste settimane che hanno accompagnato il suo ritorno in televisione quasi a distanza di un anno dalla sua ultima apparizione. Nella giuria del programma di Milly Carlucci “Il cantante mascherato” si è rimessa in discussione in un ruolo nuovo, in attesa di un programma tutto suo che le possa garantire il ritorno dalla porta principale nel lavoro che ama. Ossia quello della conduzione. L’emergenza Coronavirus ed il primo lockdown l’hanno allontanata dalla televisione, ma per scelta personale. Quella di stare accanto alla sua famiglia in un momento difficile per l’Italia. Adesso, con le cose che lentamente stanno andando verso una parziale normalità, ha accolto almeno parzialmente le suppliche dei fan che la volevano a tutti i costi di nuovo in televisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Nei giorni scorsi, quelli precedenti alla ritorno in televisione da Milly Carlucci, Caterina Balivo era finita al centro di tante voci che la vedevano al timone di alcune trasmissioni televisive importanti. Si è parlato per lei prima di Domenica In in caso di abbandono di Mara Venier. Ma anche di un programma in prima serata nel fine settimana. In attesa di un ritorno ufficiale in televisione, la conduttrice napoletana si diverte sui social a stuzzicare i follower con la sua bellezza e sensualità. Ma anche con la sua voglia di raccontare storie e regalare emozioni ai suoi fan. Anche sui temi di assoluta attualità. Cosa che ha fatto anche con l’ultimo post, con il racconto delle bellezze della città di Milano che ha voluto regalare ai follower. “Dietro di me la cupola ellittica della Basilica di Santa Maria in Montesanto (meglio nota come Chiesa degli Artisti), concepita dal genio barocco di Gian Lorenzo Bernini. Bentornata zona gialla 💛 E voi, ieri, cosa avete fatto di diverso?”. Post che abbiamo pubblicato sotto, e che ha scatenato le fantasie dei follower per un dettaglio bollente che non è sfuggito. Lasciamo a voi tutti i commenti come sempre.