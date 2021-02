Giulia De Lellis, il buongiorno ha una dedica speciale: “Siete nel mio cuore”

Giulia De Lellis felicissima su Instagram per un grande obiettivo raggiunto: il risveglio per lei è stato emozionante. Scopriamo perché

Un risveglio speciale per l’influencer romana che rimane tra i personaggi più conosciuti nel panorama nazionale. Bellezza e doti fisiche indiscusse, l’ex di Andrea Damante riesce a rimanere al centro dell’attenzione anche per le sue uscite sui social, trattando temi di interesse generale. Anche per questo motivo resta seguitissima, non solo grazie ai post che pubblica ma anche per le sue dirette nelle storie che tanto appassionano i fan. L’ultimo post che ha pubblicato l’ha mostrata felicissima per un grande traguardo che ha raggiunto. Nelle ultime settimane l’influencer era finita al centro dell’attenzione per la fine del rapporto con Andrea Damante e l’inizio di una nuova relazione con Carlo Gusalli Beretta. Critiche per lei da parte di qualche follower che l’accusa di non essersi comportata benissimo nei confronti dell’ex. Ma scopriamo il motivo di questo risveglio gioioso da parte della 25enne romana.

Giulia De Lellis ha raggiunto un traguardo importante su Instagram che ha voluto comunicare ai follower. Che in fin dei conti restano i protagonisti principali di quanto accaduto. Infatti si parla di numeri su Instagram, con il post che ha pubblicato che spiega tutti i dettagli e che non ha bisogno di ulteriori commenti: “Buongiorno così💕 un caffè ed un tuffo immenso nei ricordi . 5 Milioni di voi, nessuno escluso: nei miei giorni, nel mio cuore, in tutti i miei successi, nelle mie sconfitte, nei miei fallimenti, nei momenti di gioia e di follia.. In tutto e per tutto Grazie! Sempre vostra Giuli💕”. Tanti i complimenti da parte dei follower, che come detto rimangono la gioia dell’influencer che solo grazie a loro è riuscita a raggiungere un risultato così importante per la sua crescita professionale e di immagine. Di seguito il post che ha pubblicato tra foto e video.