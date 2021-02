Mercedesz Henger esagerata: un dettaglio infiamma le fantasie dei suoi follower

Mercedesz Henger ha scatenato le fantasie dei suoi follower di Instagram con un post davvero bollente: un dettaglio è da perdere il fiato

La sua passione per la palestra e l’allenamento fisico è conosciuto ormai sul web. Ed anche i suoi post bollenti che spesso regala ai follower. Cosa che ha fatto con l’ultimo scatto dove ha mostrato la sua perfezione fisica e quella voglia di tornare in palestra il prima possibile. Una foto che ha lasciato senza parole tutti i suoi ammiratori, che soprattutto sui social crescono sempre di più, con i numeri che la figlia della famosa Eva che non hanno bisogno di ulteriori commenti. La celebre web influencer ha da tempo acquisito una forte popolarità sui social che la portano tra i personaggi pubblici più cliccati in assoluto. Non è la prima volta infatti che un suo post riesce a raccogliere risultati importanti, e che tra like e commenti si arrivi a risultati che certificano il suo successo. Certo, ci sono per lei anche delle critiche, come avviene per tutti i personaggi pubblici che si espongono sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger ha vissuto momenti complicati con la madre Eva. Scontri caratteriali che pian piano le hanno fatte allontanare. Solo nell’ultimo periodo la compagna di Lucas Peracchi e la madre sembrano aver trovato una tregua, rompendo il muro invalicabile che si era creato tra di loro. Adesso la web influencer non vede l’ora di poter tornare in palestra ed allenarsi come un tempo. L’emergenza Coronavirus e la chiusura l’hanno messa in crisi. Anche se non si è mai persa di coraggio e si è allenata anche a casa. Tantissimi i post che ha pubblicato in merito, spesso anche con le sue curve bollenti che hanno fatto impazzire i suoi follower. Cosa che è accaduta anche con l’ultima pubblicazione in ordine di tempo, con i fan che hanno commentato la sua perfezione fisica con entusiasmo. Voi cosa ne pensate del post della figlia di Eva?