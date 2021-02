Sara Croce da impazzire: completamente senza veli, Instagram va in tilt

Sara Croce ha postato una foto completamente senza veli su Instagram: il post ha lasciato senza parole i follower e ha fatto il giro del web

Una foto che ha lasciato il web senza parole, uno scatto che davvero ha lasciato pochissimo spazio all’immaginazione dei follower di Instagram. Non è la prima volta che accade che la “Bonas” di Avanti un altro riesce a mandare i social in tilt grazie alle sue curve bollenti. Questa volta la Venere di Garlasco ha davvero esagerato, spingendosi oltre al ‘normale’ con un post senza veli che ha messo in risalto un dettaglio a dir poco bollente. Da mesi la punta di diamante della trasmissione di Paolo Bonolis riesce a collezionare successi di fila, con numeri che la proiettano tra i protagonisti assoluti del web. La compagna di Gianmarco Fiory è impegnata in questo periodo con le ultime registrazioni delle puntate di Avanti un altro. Che quest’anno comincerà l’8 marzo, con la fine del Grande Fratello Vip. L’attesa del pubblico è tanta, con le protagoniste del programma che sui social stanno postando tante foto che invitano tutti ad avere ancora un po’ di pazienza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Infatti nella trasmissione di Paolo Bonolis non c’è solo Sara Croce. Altre bellezze che comunque sono molto apprezzate stanno mostrando le loro qualità fisiche da tempo sui social. Parliamo essenzialmente di Claudia Ruggeri Laura Cremaschi e Maria Mazza. Tutte loro riescono ad ottenere grandissimi risultati in termini di gradimento ai loro post. Ma la Bonas è quella che maggiormente riesce ad avere successi su Instagram grazie alla sua popolarità raggiunta. Ma soprattutto alle sue qualità fisiche che lasciano senza parole. Nell’ultimo post che ha pubblicato e che riproponiamo sotto, la Venere di Garlasco è apparsa in tutta la sua sensualità. Con un dettaglio bollente che ha scatenato il web. In uno scatto in bianco e nero e stesa a terra ha mostrato gambe e lato b senza veli, con i follower che hanno preso d’assalto il post mostrando il loro gradimento a suon di like e commenti. Voi cosa ne pensate? Parliamo davvero di una delle star del web?