Dayane Mello lutto, rivelate le cause del decesso del fratello Lucas

Uscita momentaneamente dalla casa e appresa la terribile notizia della morte del fratello minore Lucas, Dayane Mello ha preferito rientrare per ricevere l’abbraccio dei suoi compagni

Un lutto inaspettato e sconvolgente quello che ha appena coinvolto Dayane Mello. La concorrente del GFVip poche ore fa è uscita dalla casa e la produzione le ha fatto presente quanto accaduto. Purtroppo, è venuto a mancare suo fratelloGrave lutto per Dayane Mello, morto il fratello minore: l’annuncio sconvolgente Lucas Mello, e a darne la notizia è stato l’altro fratello Juliano con un post su Instagram. Adesso, quello che il pubblico a casa si sta chiedendo è cosa farà la modella e sopratutto le cause del decesso del giovane.

Lutto per Dayane Mello: morto suo fratello Lucas in un incidente

Poche ore fa Dayane Mello ha appreso una terribile notizia. E’ venuto a mancare suo fratello 27enne Lucas Mello, a causa di un incidente stradale, avvenuto la scorsa notte in Brasile. Un drammatico evento che purtroppo ha sconvolto non solo tutta la sua famiglia, vicino al defunto ma soprattutto la modella, visto la lontananza.

Subito dopo, però, la gieffina ha deciso di rientrare in casa e ricevere l’abbraccio e l’affetto dei suoi compagni di gioco. Una scelta non facile, ma comunque capibile, dato che qui in Italia non ha nessuno, a parte la sua bambina. Purtroppo, a causa anche dell’emergenza sanitaria dovuta da Covid non sarebbe potuta nemmeno partire per il suo paese e dare l’ultimo saluto al fratello.

La decisione della gieffina sulla permanenza in casa

Dayane Mello dopo aver parlato fuori alla casa di Cinecittà con suo fratello Jualiano, è rientrata dopo dopo. La modella, ha preferito avere accanto i suoi amici che in questi quattro mesi al Grande fratello Vip le sono stati vicini. Non sarà di sicuro un momento facile per la concorrente che purtroppo dovrà vivere con questo dolore atroce e difficile da spiegare.

Per chi critica anche in momento così Dayane deve solo vergognarsi per l educazione di merda che non gli hanno insegnato.. Lei ha deciso di rimanere perché tanto non può andare in Brasile…#gfvip #tzvip #sovip #gregorelli #rosmello #rosiners #prelemi pic.twitter.com/o0lxHnZIiQ — dayane_mello_fanpage (@Dayane_mello_) February 3, 2021



Lucas Mello, il prossimo 9 marzo avrebbe compiuto 27 anni ma un tragico incidente lo ha strappato alla vita. Il giovane era figlio del padre biologico di Dayane e di sua moglie, e avevano un bellissimo rapporto. Entrata in casa, la gieffina ha subito spiegato agli altri cosa è accaduto ma ha anche comunicato che non lascerà il GFVip fino alla fine.