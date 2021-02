Andrea Zenga ha ricevuto una sorpresa da parte di una misteriosa pretendetene, il gesto eclatante della ragazza non è passato inosservato tanto da incuriosire il figlio dell’ex portiere, scopriamo cosa è successo

Le emozioni nella casa del Gf Vip non mancano mai, come ben sappiamo il martedì di norma è la giornata degli aerei per i vipponi, ieri ne sono arrivati davvero tantissimi ma nelle ultime ore è accaduto l’impensabile, Andrea Zenga ha ricevuto delle avance da una misteriosa ragazza tramite un aereo in cui la pretendete lo avrebbe invitato a fare un aperitivo insieme a lei per conoscersi meglio, l’unica informazione che abbiamo è che l’ammiratrice si è firmata con le sue iniziali B.P, ma vediamo la reazione di Zenga di fronte a questo gesto eclatante.

Una pretendente per Andrea Zenga “conosciamoci, aperitivo fuori”

Il figlio dell’ex portiere ha più volte ironizzato sulla sua vita sentimentale, come ben ricorderete la sua ultima relazione non è finita benissimo ed è stata sotto gli occhi di tutti a Temptation Island, quando la sua ragazza Alessandra si è invaghita del tentatore, Andrea Cerioli nonostante abbiano provato a chiarire alla fine la storia è andata male per tutti e alla fine Zenga e Alessandra si sono lasciati definitivamente.

Ora Andrea in più di un’occasione si è dichiarato felicemente single ma si è anche detto pronto per nuove conoscenze, ormai è diventato un sex symbol per le telespettatrici che sono state ammaliate dalla sua bellezza e proprio qualche ora fa il vippone ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata da una misteriosa ragazza che sembra essersi invaghita di lui tanto da inviargli un aereo chiedendo a Zenga un appuntamento “Zenga conosciamoci, aperitivo fuori – BP” questo il messaggio che l’aereo ha trasportato rivolto al gieffino.

Ovviamente tutti i ragazzi della casa si sono lasciati andare a una grossa risata abbracciando Zenga e cercando di capire chi potesse essere questa BP, Andrea invece leggermente imbarazzato è comunque rimasto felice per questo gesto inaspettato e ha ringraziato la persona che ha inviato l’aereo. I vipponi hanno iniziato a fare ipotesi su chi potesse essere la misteriosa ragazza e Maria Teresa sempre ironica ha commentato l’accaduto dicendo “Il problema adesso è smistare tutti gli appuntamenti che avrà“. Effettivamente Zenga quando uscirà dalla casa capirà di essere diventato un vero e proprio sex symbol e che verrà sommerso di messaggi suoi social dalle sue pretendenti.

Anche sul web gli utenti stanno cercando di capire chi potrebbe essere la misteriosa corteggiatrice di Andrea Zenga, vedremo se Alfonso Signorini e la produzione indagheranno sulla questione e riusciranno a far incontrare i due ragazzi.