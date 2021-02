Gravissimo lutto per Dayane Mello. La concorrente del Grande Fratello Vip purtroppo ha perso il fratello Luca di soli 27 anni

Una notizia davvero sconvolgente per Dayane Mello. La concorrente del Grande Fratello Vip, purtroppo ha perso suo fratello Lucas. A darne la notizia, con un post su Instagram l’altro fratello Maggiore Juliano. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello” , ha scritto. L’uomo ha rivolto un pensiero anche a sua sorella Dayane, invitandola ad avere forza. Per ora non ci sono ulteriori dettagli sulla tragedia e sul motivo del decesso del ragazzo.

grave lutto per Dayane Mello: morto il fratello minore

Juliano, fratello di Dayane Mello, ha annunciato una notizia che ha sconvolto tutti. Nello stesso tempo, si è sentito di lanciare un messaggio di affetto anche a Dayane che ormai da più di 4 mesi è lontana dalla sua famiglia. La concorrente del Grande Fratello Vip ci rimarrà anche fino all’ultima puntata prevista per il tre marzo, essendo già stata scelta come finalista.

Pochi istanti fa, sul profilo ufficiale della modella argentina è stato pubblicato il drammatico evento, tradotto in tre lingue. Accanto all’annuncio una foto che la ritrae proprio accanto ai suoi fratelli, tra cui il 27 enne Lucas Mello.

Lo staff di Dayane Mello fa sapere che a breve la concorrente verrà a sapere quanto accaduto e per ora chiede solo rispetto e parole di affetto. “Vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile. Grazie, Staff”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane sarà informata prima possibile

Sappiamo tutti che Dayane Mello non ha avuto un’infanzia facile. Come lei stessa ha raccontato, la madre non si è mai occupata di lei e dei suoi fratelli come avrebbe dovuto, ma ad oggi è riuscita a superare quel momento, mettendo da parte il rancore. La modella argentina ha altri tre fratelli, e come detto in precedenza, il più piccolo Lucas è venuto a mancare per motivi sconosciuti.

Purtroppo, la Mello attualmente ancora non è stata informata e la produzione lo farà a momenti. Ovviamente, dovrà fare i conti con una realtà molto più grande di lei e con un dolore che di certo non si può descrivere a parole. Anche noi di Leggilo.org ci stringiamo attorno al dolore della famiglia.