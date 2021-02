Vediamo insieme per quale motivo il programma condotto da Carlo Conti, ovvero Affari Tuoi speciale Sposi, termina prima del dovuto.

Come sappiamo, il programma che vede al timone, Carlo Conti, ovvero Affari Tuoi, in questa nuova veste, sembrava riscuotere enorme successo di pubblico, ma qualcosa è successo.

Vediamo insieme per quale motivo il programma terminerà con l’ultima puntata questo sabato sera.

Affari Tuoi di Carlo Conti chiusura anticipata per il programma: Cosa c’è dietro

Questo sabato che sta per arrivare, vedrà la messa in onda dell’ ultima puntata per quanto riguarda il programma condotto da Carlo Conti, ovvero Affari tuoi, speciale sposi.

LEGGI ANCHE —-> IL CANTANTE MASCHERATO: IL LUPO è STATO SCOPERTO SI TRATTA DI LUI!

La notizia che si tratta dell’ultimo appuntamento è stata data dalle pagine di Tvblog, che è sempre molto informato.

Come ospiti troveremo, anche questa settimana, Nino Fassica, Massimo Ceccarini e Ubaldon Pantani, in versione Gigi Buffon.

Troveremo poi altri volti noti, che custodiranno i pacchi misteriosi, facendo il tifo per la coppia in gara di vincere il massimo, ovvero 300.00 euro.

In un primo momento, il programma doveva andare in onda per 6 puntate, e sarebbe dovuto finire, quindi, la scorsa settimana.

LEGGI ANCHE —-> CHE DIO CI AIUTI 6: “E’ STATO DAVVERO IMBARAZZANTE FARLO…”

Si era poi vociferato nel web, che si sarebbe ulteriormente allungato, dati gli ottimi successi di pubblico, ma a quanto apprendiamo quella di sabato sarà l’ultima puntata, per questa stagione.

Il motivo non si conosce, del cambio di idea, ma sicuramente a molte persone potrebbe dispiacere non trovarlo in onda la prossima settimana.

Il programma doveva vedersela tutti i sabati con la super concorrenza di Canale 5, ovvero con Maria De Filippi, ed il suo intramontabile C’è Posta per te, che va in onda da moltissimi anni.

Per il momento, quindi la bellissima esperienza di Carlo Conti, al timone di questa edizione speciale di Affari tuoi giunge al capolinea, ma probabilmente la rivedremo il prossimo anno.

A voi è piaciuto il programma in questa sua versione da prima serata sulla Rai? Avete qualche consiglio da dare?