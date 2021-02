Antonella Mosetti, la foto in intimo esalta le sue curve: “Si lavora di zoom”

Antonella Mosetti ha postato una foto su Instagram che ha scatenato le reazioni dei follower esaltati dalle curve della showgirl romana

La showgirl romana nelle ultime settimane è apparsa in grandissima forma su Instagram. Fisico mozzafiato e bellezza unica le armi che utilizza per far innamorare i suoi fan che sul web sono in costante crescita. Non solo post con foto e video ma anche storie stanno dando all’ex stella nascente di “Non è la Rai” una forte notorietà sui social. Che oggi rappresentano il veicolo principale per arrivare ad un pubblico di massa, che lei riesce a raggiungere con una certa facilità. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha raccolto tantissimi consensi tra i follower. Che non hanno esitato a confermare la passione che continuano ad avere nei suoi confronti. L’intimo che ha indossato non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione dei follower. Che si sono scatenati sotto la sua foto con una serie infinita di commenti, ma anche di like che ne hanno esalato le qualità. L’ennesimo successo per uno dei personaggi più apprezzati sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Antonella Mosetti irresistibile nell’intimo che ha indossato nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. Il suo fisico perfetto e delle curve bollenti non hanno lasciato spazio a troppe interpretazioni considerando che ha lasciato scoperto quasi tutto. Il gioco del vedo non vedo ha infiammato i follower, che come detto non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento per mostrare il gradimento dello scatto. Che come sempre ha voluto provocare reazioni forti nei fan. “Lavoriamo di zoom” ha scritto in modo scherzoso un follower per porre l’accento sulla sensualità mostrata dalla showgirl in una foto che in poco tempo ha fatto il giro del web. Collezionando consensi altissimi, compreso qualche critica che non manca mai quando si parla di lei. Insomma, una foto da ammirare e che come sempre lasciamo commentare a voi.