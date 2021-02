Elena Morali ha già dimenticato Favoloso? “Sei di una bellezza mozzafiato”

Elena Morali ha trascorso ore non facili per la scoperta di un presunto tradimento del fidanzato. Su Instagram però è sempre irresistibile

La showgirl ha trascorso delle ore non facili per via di un presunto tradimento del compagno Luigi Favoloso che avrebbe scoperto grazie a delle telecamere. Una serie di accuse a vicenda che i due si sono scambiati, con l’ex di Nina Moric che accusa la sua compagna di non aver avuto fiducia in lui. Soprattutto perché quella bionda in sua compagnia non è altro che un amica di entrambi e che non ci sono storie da raccontare su quel video. Insomma, Favoloso respinge le accuse al mittente ed accusa a sua volta la compagna di non aver avuto fiducia in lui: “Dopo un anno che si professa innamorata alla follia pensa queste cose”. Senza tra l’altro chiedere delle spiegazioni. In attesa di conferme o smentite a queste versioni apprese dal web, la showgirl non perde occasione per mostrarsi in tutta la sua forma fisica.

Elena Morali ha già dimenticato Luigi Favoloso? Su Instagram la showgirl è apparsa in tutta la sua straordinaria forma fisica. Con uno scatto che ha evidenziato non solo le sue curve bollenti ma anche una certa agibilità per una posizione difficile ed artistica. L’intimo ha coperto a malapena le sue curve che sono emerse in primo piano, con i follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento allo scatto che non è passato affatto inosservato. Tantissimi i fan che hanno voluto esprimere tutto il suo gradimento nei suoi confronti, per una foto che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi dopo il forte successo che ha fatto registrare su Instagram. Un motivo per cancellare il brutto episodio che ha vissuto nelle scorse ore? Cosa ne pensate?