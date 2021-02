Gf Vip, Dayane Mello si è lasciata andare a un commento inaspettato su Alfonso Signorini, la modella brasiliana ha confessato durante la cena “mi ar****”, ecco le reazioni dei concorrenti del Gf Vip

La puntata di ieri del Gf Vip è stata ricca di emozioni, per i concorrenti doveva essere il giorno della finale ma gli autori hanno deciso di prolungare il reality fino al 1 marzo, ovviamente gli umori all’interno della casa non sono dei migliori soprattutto per la notizia del tragico incidente in cui ha perso la vita il fratello di Dayane Mello, Lucas. Ma comunque i ragazzi e la stessa Dayane cercano di darsi forza a vicenda per riuscire a superare questo brutto momento e ci stanno riuscendo benissimo, infatti sembrano molto più sereni rispetto alla settimana scorsa e il collegamento di ieri sera con l’altro fratello della modella brasiliana, Juliano, l’ha sicuramente motivata a combattere fino all’ultimo giorno.

Nelle ultime ore è emerso un dettaglio stravagante, la Mello dopo la fine della trasmissione, come ogni lunedì si è messa a tavola per cenare con gli altri concorrenti e in quel momento ha fatto una confessione scioccante su Alfonso Signorini, che ha molto turbato gli altri inquilini della casa, scopriamo di cosa si tratta.

Dayane Mello confessa di essere attratta da Alfonso Signorini “mi arrapa”

Come dicevamo Dayane Mello è ancora molto provata per la notizia inaspettata di suo fratello Lucas, scomparso prematuramente a soli 26 anni, la modella ha cercato di tirarsi su di morale, anche grazie ai suoi compagni che si sono dimostrati degli amici leali e per questo motivo è ancora più convinta di rimanere all’interno del reality fino alla fine.

Nella notte di ieri sera è emerso un fatto inaspettato, i concorrenti erano intenti a cenare e a discutere della puntata in prima serata e in quel momento Tommaso Zorzi ha commentato Alfonso dicendo che è un uomo molto acculturato e sensibile e dopo queste parole è voluta intervenire Dayane dicendo la sua “è interessante e intrigante” come si vede dal video qui sopra a questo punto Zorzi le ha domandato “ma ti arrapa Alfonso?” e lei ha risposto con sorriso grande sulla bocca e un secco si e poi ha specificato che è attratta dal suo modo di parlare e dal suo atteggiamento che un po la mettono in imbarazzo e ha anche aggiunto “è sexy“.

Tommaso e Rosalinda si sono guardati stupefatti e increduli per le parole della modella brasiliana, tutti hanno concordato con le parole della Mello, ora non ci resta che aspettare la risposta di Alfonso Signorini.