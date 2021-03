Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò si toglie parecchi sassolini dalla scarpa

Venerdì sera il pubblico da casa ha deciso che Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando la persona che doveva lasciare il programma sarebbe stata proprio l’attrice. Nonostante l’eliminazione ad un passo dalla finale, la giovane si è detta molto contenta e soddisfatta del suo percorso e in una recente intervista a Chi ha raccontato alcuni retroscena sui suoi ex coinquilini.

Rosalinda Cannavò: Ecco chi è il più falso della casa

Rosalinda Cannavò insieme al giornalista di Chi ha ripercorso in breve tempo i 5 mesi vissuti nella Casa del Grande Fratello Vip. Un periodo lungo, intenso e vissuto a pieno ha raccontato. La ragazza ha toccato vari argomenti come il periodo dell’anoressia e anche quando ha incontrato Gabriel Garko e si è dichiarato omosessuale. Poi, le è stato chiesto di fare una classifica dei vip in casa e fare di coloro che non frequenterà mai fuori.

L’attrice ha ammesso che il concorrente più falso che ha conosciuto è Massimiliano Morra. la più stratega è Dayane Mello, mentre il più bello Andrea Zenga. Tornata adesso alla vita normale, oltre a frequentare la sua nuova fiamma spera anche di poter rivedere Zelletta, e Tommaso. La persona che invece non vedrà è Giulia Salemi.

Cosa è successo tra l’attrice e Andrea Zenga sotto le lenzuola?

Rosalinda Cannavò ha ammesso anche che ha partecipato al Grande Fratello Vip per soldi, dato che non lavora da tempo. Per ora la sua carriera da attrice è momentaneamente in bilico, in quanto si è presa una pausa. All’interno della Casa si è parlato tanto anche del suo rapporto con Andrea e in particolar modo di cosa è realmente successo sotto le lenzuola poche settimane fa.

A rispondere a tale domanda ci ha pensato la stessa Cannavò togliendo ogni dubbio: “Se abbiamo consumato questa notte? Diciamo che siamo in camera insieme, è stata una bella notte, sì. Per ora i due hanno deciso di viversi nella quotidianità ma entrambi precisano che non si sta parlando di amore ma che comunque ci sono tutti i presupposti.