Dopo la sua uscita dal GF Vip, ospite nel programma Casa Chi, Andrea Zenga ha raccontato tutti i particolari (anche quelli più intimi!) del suo rapporto con Rosalinda Cannavò. Ecco le parole dell’ex Vippone.

Andrea Zenga è stato l’ultimo Vippone ad abbandonare la casa del GF Vip perdendo così la possibilità di arrivare in finale. A poche ore dalla sua eliminazione è stato protagonista di Casa Chi, il forma web creato dal settimanale Chi. Tra le curiosità che Andrea ha voluto svelare non poteva mancare il racconto di cosa sia realmente successo nella notte sotto le coperte tra lui e la neo-fidanzata Rosalinda Cannavò. Le insinuazioni sul web sono stare tante e molti telespettatori hanno insinuato che la coppia fosse andata fino in fondo nonostante la presenza delle telecamere. Andrea però ha bloccato sul nascere i pettegolezzi svelando esattamente cosa sia successo quella sera. Il figlio di Walter Zenga cha precisato che lui e Rosalinda si sono scambiati solo dei baci e qualche abbraccio: nulla di più.

Chi pensava che si fossero lasciati andare ad effusioni più spinte si sbagliava di grosso. Andrea ha specificato che non ha ritenuto opportuno approfondire il rapporto in un contesto come quello del GF Vip. Su Rosalinda ha le idee chiare: le basi per una relazione importanti ci sono ma tutto si vedrà una volta che la siciliana uscirà dalla casa. La loro relazione amorosa è iniziata una sola settimana prima della sua uscita dal reality e nonostante ci sia una forte attrazione è difficile fare dei progetti. All’incertezza di Andrea si aggiunge anche il fatto che Rosalinda una volta tornata alla vita reale dovrà affrontare l’ormai ex fidanzato Giuliano, con il quale ha avuto una relazione di 9 anni, terminata all’interno della casa a causa dell’arrivo di Andrea. Dopo l’inizio della relazione tra Rosalinda e Andrea, il fidanzato di lei è scomparso dai social e ha diffidato il programma, non permettendo di parlare di lui e della sua relazione con l’attrice. Una scelta comprensibile ma una volta che Rosalinda sarà fuori dal reality siamo sicuri che Giuliano pretenderà delle spiegazioni.

Andrea ha concluso l’intervista raccontando che andrà presto a Dubai per passare un po’ di tempo con il padre e cercare di recuperare il rapporto. Successivamente gli piacerebbe tornare nell’Emirato Arabo anche con Rosalinda. Le presentazioni ufficiali in famiglia sono già dietro l’angolo?