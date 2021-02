Harry e Meghan privati dei titoli: la regina Elisabetta lo rende ufficiale

Niente più titoli nobiliari per il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Una decisione annunciata lo scorso anno quando Harry e Meghan decisero di uscire dalla famiglia reale per avere maggiore indipendenza. Una notizia che ha scosso gli equilibri della famiglia reale e soprattutto ha cambiato i rapporti tra i fratelli, da sempre unitissimi, Harry e William. Ufficialmente non c’è stata nessuno scandalo ma secondo innumerevoli fonti vicino alla famiglia reale la rinuncia del secondogenito di casa Windsor ha creato parecchi screzi a Palazzo. E nonostante i duchi del Sussex avessero chiesto alla regina di poter usufruire ancora per un anno dei loro privilegi reali, dopo una lunga riflessione la Regina ha già ufficializzato la rimozione dei loro titoli tramite un comunicato di Buckingham Palace e una raccomandata ai diretti interessati.

LEGGI ANCHE > ANDREA ZENGA SI CONFESSA A ROSALINDA: “SENTO QUALCOSA PER TE”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Un ennesimo evento che fa pensare che i rapporti tra Harry e la famiglia non siano più così idilliaci. Il principino aveva infatti chiesto alla nonna di poter usufruire fino al 2022 del titolo, allungando così la transizione tra principe e comune mortale di un anno. Secondo alcune indiscrezioni Harry avrebbe voluto mantenere il titolo per poter essere ancora membro attivo di alcune associazioni benefiche alle quali era molto legato. Niente da fare: la Regina non ha acconsentito e da oggi Meghan e Harry hanno perso ogni titolo. E di conseguenza anche il loro figlioletto Archie e il secondogenito in arrivo non saranno più in linea di successione al trono. D’ora in poi le nomine e i patronati dei coniugi verranno assegnati tra altri membri della famiglia reale. Intanto Harry non torna in Inghilterra dallo scorso anno quando fu annunciata la Megxit. Il compleanno della Regina, le celebrazioni del Natale e neanche il malore che ha appena colpito il nonno Filippo di Edimburgo, sono serviti a richiamare in patria il figliol prodigo e secondo molti la rottura sarebbe insanabile.

Non ci resta che attendere la nascita del nuovo membro della famiglia Windsor per scoprire se almeno in questa circostanza Harry deciderà di tornare a casa per far conoscere suo figlio alla famiglia. E voi cosa ne pensate?