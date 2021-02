Andrea Zenga si confessa a Rosalinda: “Sento qualcosa per te”

Procede a gonfie vele il flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: i due sono pronti a viversi la loro storia

Tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga tutto procede bene e i due ragazzi sono pronti a viversi questa meravigliosa favola. L’attrice, infatti, dopo mesi rinchiusi nella casa ha finalmente capito che per il suo fidanzato Giuliano con la quale era fidanzata da 10 anni, qualcosa si era rotto. Con il passare delle settimane, dall’arrivo del giovane calciatore, Rosalinda si è sempre più avvicinata a lui sentendo dentro di lei una strana sensazione. Pochi giorni fa, subito dopo la diretta i due si sono lasciati andare alla passione e si sono scambiati dei teneri baci. Anche ieri sera, si sono coccolati confessando però i loro veri sentimenti.

Rosalinda ammette di essere molto presa da Zenga

Sembrano davvero innamorati Rosalinda e Andrea. I due gieffini infatti non si nascondo più e anche davanti agli altri ragazzi si lasciando andare tra baci e carezze. Possiamo dire che nella casa del Grande Fratello Vip è nata la seconda coppia, dopo la Salemi e Pretelli. Poche ore fa, però, sotto le coperte, tra un effusione e l’altra i due piccioncini si sono aperti totalmente confessando i propri sentimenti.

La Cannavò ha spiegato al figlio di Walter Zenga di averlo scelto e di aver fatto un passo molto importante nei suoi confronti, vista la sua precedente relazione. “Ho preso una decisione molto importante, ma tu vedi cosa devi fare”, ha ammesso l’attrice. Rosalinda ha continuato ancora dicendo che entrambi provano la stessa cosa ed è giusto che si vivono questa esperienza. “Siamo fortunati, secondo me è destino. Mi piace coccolarti e farti stare bene”.

La risposta di Andrea Zenga

Andrea Zenga davanti a tale dichiarazione, nonostante la sua timidezza non è rimasto in silenzio rispondendole che anche lui prova un vero e forte interesse. Il figlio di Walter non sembra avere dubbi e le ha spiegato che tra di loro non c’è solo un’attrazione fisica ma anche una forte chimica. Lui sente che c’è qualcosa di forte da parte di entrambi e crede fortemente in questa avventura. Insomma, una vera e propria dichiarazione…